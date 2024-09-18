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اقتصاد

الفيدرالي الأمريكي يوضح أسباب خفض أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ أربع سنوات

الفيدرالى الامريكى،
الفيدرالى الامريكى، فيتو

قرر الاحتياطي الفيدرالي بدء دورة تيسير سياسته النقدية فعليًا عبر خفض أسعار الفائدة من أعلى مستوى في 22 عامًا بواقع 50 نقطة أساس، ما يُعد الخفض الأول لسعر فائدة التمويل لدى البنك المركزي الأميركي منذ فترة الجائحة عام 2020.

صوتت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في نهاية اجتماعها يوم الأربعاء على خفض أسعار الفائدة إلى نطاق 5% و4.75%، في إطار سعي البنك المركزي الأميركي لتفادي تأثر النمو الاقتصادي بأجرأ دورة تشديد نقدي منذ عقود، ولتجنب المزيد من التدهور في ظروف سوق العمل.

"اكتسبت اللجنة ثقة أكبر في أن التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو 2%، وترى أن المخاطر التي تهدد تحقيق أهداف تشغيل العمالة والتضخم متوازنة تقريبا"، وفق ما ورد بقرار الاحتياطي الفيدرالي. 

وأضاف البيان "استمر النشاط الاقتصادي في التوسع بوتيرة قوية. وتباطأت مكاسب الوظائف، وارتفع معدل البطالة لكنه ظل منخفضا".

توقع الاقتصاديون إلى حد كبير أن تخفض اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، ولكن الأسواق تطمح لتحرك بمقدار نصف نقطة مئوية، إذ ارتفعت احتمالات خفض الفائدة 50 نقطة أساس من 4% في بداية الشهر الحالي إلى أكثر من 55% أمس، وفق عقود المقايضة المرتبطة بقرارات البنك المركزي الأمريكي.

 

اجتماعات اللجنة الفيدرالية بالبنك المركزي الأمريكي

جدير بالذكر أن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بـ البنك المركزي الأمريكي تجتمع 8 مرات على مدار العام للنظر في سعر الفائدة، في محاولة للسيطرة على مستويات التضخم التي تتصاعد بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، حيث شهدت السنوات الأربع الأخيرة رفعا متتاليا لسعر الفائدة الأمريكية بسبب ارتفاع الأسعار نتيجة الأزمات العالمية مثل أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وتوترات منطقة الشرق الأوسط.

جيروم باول 

تراجع معدلات التضخم وخفض الفائدة

 

وكان أشار كبار المسؤولين في الفيدرالي الأميركي، بمن فيهم رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، في الأسابيع الأخيرة إلى أن خفض أسعار الفائدة قادم هذا الشهر، مع تراجع التضخم نحو هدف البنك الطويل الأجل البالغ 2 بالمئة، واستمرار التباطؤ في سوق العمل الأميركي.

 

 

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