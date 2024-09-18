مصرف الإمارات المركزي يعلن تخفيض الفائدة بمقدار 50 نقطة
قرر مصرف الإمارات المركزي خفض سعر الأساس على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة بـ 50 نقطة أساس، من 5.40% إلى 4.90%.
وخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي معدلات الفائدة، اليوم الأربعاء، بـ50 نقطة اساس إلى 4.75 و5 في المئة، وذلك فى أول خفض له منذ أربع سنوات، وبذلك يتراجع سعر الإقراض القياسى من أعلى مستوى له فى 23 عاما
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