توقعات بصعود أسعار الذهب حال خفض الفوائد الأمريكية

قرار الفيدرالى الامريكى، تسود حالة من التفاؤول فى قطاع المشغولات الذهبية في الأسوق خلال الساعات الحالية ومع اقتراب حسم الفائدة الامريكية اليوم الأربعاء.

وأكد عدد من العاملين فى قطاع المشغولات الذهبية على المستوى المحلى وكذلك البنوك الاستثمارية العالمية ان تشهد الاسعار زيادة خلال الفترة المقبلة مع اتخذ منحنى هابط نحو خفض الفائدة وعلى غرار البنوك العالمية مثل سويسرا والبنك الاوروبى.

توقعات البنوك الاستثمارية

يتوقع المحللون فى بنك anz أن ترتفع أسعار الذهب إلى 2900 دولار للأونصة بحلول نهاية العام المقبل، مدفوعة بتجدد الطلب الاستثماري، الذي كان ضعيفًا في النصف الأول من عام 2024.

وأوضح المحللون: أنه من المتوقع أن يؤدي انخفاض أسعار الفائدة الحقيقية وضعف الدولار الأمريكي إلى تعزيز العلاقة العكسية بينهما وبين الذهب خلال دورة التخفيف المقبلة، وسيؤدي ذلك إلى زيادة الطلب الاستثماري مع انخفاض تكلفة الفرصة البديلة لامتلاك الذهب، معلقين: نتوقع انتعاشًا في الاستثمارات الاستراتيجية في الذهب، مما سيدفع الأسعار للارتفاع."

البنك الفيدرالى الأمريكى يحسم مصير أسعار الفائدة.. بعد ساعات

وتحسم لجنة السياسة النقدية بمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي اجتماعها مساء اليوم الأربعاء الموافق 18 سبتمبر 2024، مصير سعر الفائدة ومناقشة سعر الفائدة الرئيسية في الفترة المقبلة.

ويتبقى أمام البنك الفيدرالي الأمريكي اجتماعين خلال العام الجاري للنظر فيما يتعلق بسعر الفائدة ويتم إجراء الاجتماع الأخير خلال شهر ديسمبر 2024، كما أنه من المتوقع خفض الفيدرالى الأمريكى الفائدة مرة أخرى قبل نهاية العام الجاري وتحديدًا في 18 ديسمبر بنسبة 0.25% أخرى لتصل الفائدة إلى مستوى 4.75%، حيث يستهدف الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى خفض معدلات التضخم بنسبة 2%.

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