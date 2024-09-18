ارتفاع أسعار الذهب لمستويات قياسية بعد قرار خفض الفائدة الأمريكية

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، عقب قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بخفض أسعار الفائدة لأول مرة منذ مارس 2020، إلى جانب هبوط الدولار.

وقرر الفيدرالي الأميركي خفض أسعار الفائدة بواقع 50 نقطة أساس بأعلى من التوقعات التي كانت تشير إلى تخفيض بـ25 نقطة أساس، وفي أول قرار بالخفض منذ مارس 2020.

وارتفعت أسعار المعدن الثمين في المعاملات الفورية بنسبة 1% أو 25.8 دولارا ليسجل 2595.3 دولارا للأونصة بحلول الساعة 19:28 بتوقيت جرينتش، لتصل الأسعار لأعلى مستوى على الإطلاق، ومتجاوزة المستوى المسجل يوم الاثنين البالغ 2589.59 دولار.

وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.73% أو 18.8 دولارا إلى 2611.2 دولارا.

وانخفض مؤشر الدولار عقب قرار الفيدرالي بنسبة 0.54% إلى النقطة 100.029.