وزير الاستثمار: الحكومة تعمل على تطوير برنامج متكامل لمساندة الصادرات

عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، سلسلة اجتماعات مكثفة مع عدد من الشركات البريطانية العاملة في مجالات الصناعات الدوائية والرعاية الصحية وتصنيع وتعبئة الفاكهة وتصنيع إشارات السكك الحديدية، وذلك في إطار زيارته الحالية للعاصمة البريطانية لندن.

والتقى الوزير مع مسؤولي شركة "جي إس كي" البريطانية، إحدى الشركات العالمية الرائدة في قطاع الصناعات الدوائية والرعاية الصحية حيث تأتي هذه المقابلة في إطار تعزيز العلاقات الاستثمارية بين مصر والمملكة المتحدة، ودعم جهود الحكومة المصرية لجذب الاستثمارات الأجنبية في القطاعات الحيوية مثل الصحة والدواء.

واستعرض الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك بين الحكومة المصرية وشركة "جي إس كي" حيث استعرضت الشركة البريطانية خططها المستقبلية لتوسيع عملياتها في مصر وزيادة استثماراتها في قطاع الأدوية، من خلال تعزيز قدراتها في البحث والتطوير داخل مصر.

كما أكدت الشركة التزامها بتقديم أحدث التقنيات والابتكارات التي من شأنها دعم قطاع الصحة المصري وتحقيق الاستدامة في تلبية احتياجات السوق المحلي.

كما شددت على أهمية التعاون مع وزارة الصحة والجهات الأكاديمية، في مجالات البحث المتقدم واكتشاف الأدوية، مع إمكانية تصميم منتجات تلبي احتياجات الأسواق الإقليمية والعالمية.

وأشاد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بالتزام شركة "جي إس كي" المستمر تجاه السوق المصري، مؤكدًا استعداد الحكومة المصرية لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لتيسير عمل الشركات الدولية، بما يعزز الاقتصاد الوطني، ويحسن جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وأعرب وفد شركة "جي إس كي" عن تقديره لدعم الحكومة المصرية، مشيرين إلى أن مصر تعتبر سوقًا استراتيجيًا للشركة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وأكدوا أن التوسعات المستقبلية في مصر ستساهم في تحسين الوصول إلى الأدوية الحديثة وتوفير فرص عمل جديدة، مما يدعم أهداف التنمية المستدامة التي تسعى مصر لتحقيقها.

كما التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ممثلي شركة Blue Skies لتصنيع وتعبئة الفاكهة الطازجة، وذلك بمشاركة / Hugh Pile، رئيس مجلس إدارة الشركة، و/ Shiv Krishan، المدير المالي.

وقد رحب الوزير بخطط الشركة لتوسيع أعمالها في مصر، مؤكدا التزام الحكومة المصرية بتقديم كافة التسهيلات اللازمة لدعم الاستثمارات الأجنبية، وخاصة في القطاعات التي تعزز الصادرات، وتساهم في النمو الاقتصادي.

الحكومة تعمل حاليًا على تطوير برنامج متكامل لمساندة الصادرات

وأشار «الخطيب» إلى أن الحكومة تعمل حاليًا على تطوير برنامج متكامل لمساندة الصادرات المصرية، والذي سيتم الإعلان عنه قريبًا بالتعاون مع وزارة المالية، لافتا إلى أنه من المتوقع أن يسهم هذا البرنامج في تعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.

وأعرب مسؤولو الشركة عن رغبة الشركة في توسيع استثماراتها في مصر لزيادة طاقتها الإنتاجية وتلبية الطلب المتزايد في الأسواق العالمية من خلال إقامة منشآت جديدة، مما سيُسهم في تعزيز الإنتاج المحلي وتوفير فرص عمل جديدة.

تصميم وتصنيع وتوريد المنتجات المتعلقة بإشارات السكك الحديدية

كما التقى الوزير مسؤولي شركة Park Signalling البريطانية الرائدة في مجال تصميم وتصنيع وتوريد المنتجات المتعلقة بإشارات السكك الحديدية والاتصالات السلكية واللاسلكية على مستوى العالم.

وقد بحث الوزير مع ممثلي الشركة إمكانية تصنيع منتجاتها في مصر لتلبية الطلب المحلي والإقليمي، حيث يتماشى هذا التوجه مع استراتيجية الحكومة لتعزيز التصنيع المحلي وتوفير فرص العمل، إضافةً إلى تعزيز القدرة الإنتاجية للقطاع الصناعي في مصر.

وأشار الوزير إلى أهمية قطاع السكك الحديدية في مصر والفرص الكبيرة المتاحة في هذا القطاع، لافتا إلى أن الحكومة المصرية تسعى لتعزيز الاستثمار في البنية التحتية للسكك الحديدية بما يدعم التنمية الاقتصادية، ويُحسن كفاءة النقل، حيث أعرب مسؤولو شركة Park Signalling عن اهتمامهم ببحث فرص الاستثمار في مصر في قطاع السكك الحديدية.

جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة

وتأتي هذه اللقاءات في إطار حرص الحكومة المصرية على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعزيز التعاون مع الشركات العالمية في المجالات الحيوية التي تساهم في تحسين نوعية الحياة وتطوير الاقتصاد المصري.

حضر الاجتماعات حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والوزير المفوض التجاري يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري، والوزير المفوض التجاري تامر مصطفى، رئيس المكتب التجاري في لندن و مهند خالد رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة المصرية البريطانية.