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اقتصاد

بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يبدأ اجتماع مناقشة أسعار الفائدة، اليوم

الفيدرالى الامريكى،
الفيدرالى الامريكى، فيتو

بدأت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية في بنك الاحتياطي الأمريكي، اليوم الثلاثاء، اجتماعات مناقشة أسعار الفائدة، التي تستمر حتى غدا الأربعاء لحسم مصير الفائدة الأمريكية.

الفيدرالي الأمريكي يبدأ اجتماعات مناقشة أسعار الفائدة

ويأتي اجتماع الفيدرالي الأمريكي، وسط ترقب الأسواق العالمية، في الوقت الذي يتوقع أن يتم الإعلان عن خفض الفائدة لأول مرة منذ عام 2020، بمقدار يتراوح ما بين 25 نقطة أساس، إلى 50 نقطة أساس، والتي سوف تنعكس بشكل كبير على الأسواق بعد التشديدات النقدية التي استمرت لأكثر من عام ما بين رفع وتثبيت الفائدة.

الفيدرالى الامريكى، فيتو

ومن جانبه، قال الدكتور علاء رزق، الخبير الاقتصادى ورئيس المنتدى الاستراتيجى للتنمية الاقتصادية إن الأسواق العالمية تستعد  لمتابعة اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي، اليوم الثلاثاء، وغدا الأربعاء، والذي سيتناول مراجعة سعر الفائدة على الدولار.

أسعار الفائدة الأمريكية المرتفعة 

وأكد رزق، فى تصريحات خاصة لـ"فيتو"، أن سعر الفائدة على الدولار حاليا، يتراوح بين 5.25% و5.50%، وهي مستويات لم يشهدها الاحتياطي الفيدرالي منذ ما يقرب من ربع قرن، ومع اقتراب اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي، تتطلع الأسواق العالمية إلى قرارات البنك وما سيسفر عنه الاجتماع في سبتمبر 2024.

وأوضح أن الوضع الآنى يشير إلى أن أسعار الفائدة المرتفعة استمرت على مدار سنة وبشكل متواصل مع رحلة التثبيت عند 5.50 نقطة أساس، ويبدو الآن أن هناك حالة ترقب حول قرارات البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي القادمة بشأن أسعار الفائدة خلال الاجتماع الحالي.

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توقعات بانخفاض سعر الفائدة على الدولار

وتابع: تشير التوقعات إلى أن الإجتماع القادم للبنك الفيدرالي الأمريكي قد يشهد خفضا في سعر الفائدة على الدولار بمقدار يتراوح بين 25 و50 نقطة أساس، استنادًا إلى تدهور البيانات الاقتصادية الأمريكية، التي تدعو إلى ضرورة خفض تدريجي للفائدة لتفادي تباطؤ اقتصادي محتمل. 

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