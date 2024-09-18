الأربعاء 18 سبتمبر 2024
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اقتصاد

هل ترتفع أسعار السيارات الفترة المقبلة؟ الشعبة تجيب

السيارات
السيارات

قال أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات ونائب رئيس  شعبة السيارات بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار السيارات تشهد ارتفاع كبير خلال الفترات المقبلة متأثره بأسعار السيارات العالمية التي ارتفعت بشكل مفاجئ بنسبة تتراوح ما بين 5 حتى 15%.

وأوضح أبو المجد، أن سوق السيارات  يعاني من تراجع المبيعات خلال الفترات الماضية، ولم يشهد أي تحسن لان الزيادة مستمرة ونقص المعروض وزيادة الطلب، مشيرا إلى أن السوق يتحسن في حالة واحدة بيع مايقرب من 300 ألف سيارة، في السنة.

أسباب عدم توفر السيارات يؤدي لزيادة سعرها.
 

وتابع أسامة أبو المجد، حديثة، أن  استمرار عدم توفر السيارات يؤدي إلى ارتفاع في سعرها خاصة في ظل توقف الاستيراد في الفترة الأخيرة خاصة للاستيراد الشخصي.

وأشار رئيس رابطة السيارات، إلى أن السيارات المحجوزة في الجمارك يتم دفع غرامات يومية عليها تشمل رسوم الأرضيات وبالتالي سيرتفع سعرها مع الافراج عنها لتعويض رسوم الأرضيات.

وطالب المشترين في مصر بضرورة شراء سيارة في الوقت الحالي لمن يرغب في الشراء وعدم تأجيل قرار الشراء لأن الأسعار سترتفع أكثر.

 

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