مصرف قطر المركزي يقرر خفض أسعار الفائدة بواقع 55 نقطة أساس

أعلن مصرف قطر المركزي عن خفض أسعار الفائدة بواقع 55 نقطة أساس، وذلك للمرة الأولى منذ مارس 2020.

وأوضح المركزي القطري في بيان له، أنه قام بخفض معدلات الفائدة بنسبة 55% لتصبح عند 5.70% على الإقراض، و5.20% على الإيداع، و5.45% على إعادة الشراء وذلك بعد 14 شهرا متتاليًا من التثبيت.

ويأتي قرار خفض أسعار الفائدة في قطر تماشيا مع قرار الفيدرالي الأمريكي الذي قام بخفض معدل الفائدة على الدولار بواقع 50 نقطة خلافًا للتوقعات، مُنهيا بذلك دورة التشديد النقدي التي بدأت قبل عامين ونصف العام ودفعت تكاليف الاقتراض الى أعلى مستوياتها في 23 عامًا.

يُذكر أن مؤشر التضخم في قطر سجّل في يوليو الماضي أدنى قراءة في 40 شهرًا عند 0.22%، قبل أن يتسارع في أغسطس / آب الى 1.15% بتأثير من تراجع أسعار ست مجموعات رئيسية.