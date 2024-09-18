العثور على 25 كيلو زبدة تعود للقرن الـ 16 فى أيرلندا طعمها كما هو

اكتشف مزارع أثناء أعمال الحفر في مستنقع بالقرب من الساحل الشمالي الغربي لأيرلندا، قطعة من زبدة المستنقع تزن حوالي 22 كيلوجرام، وفقًا لتقرير في صحيفة The Irish News.

أحد أكبر الاكتشافات

وقالت عالمة الآثار باولا هارفي، التي زارت موقع الاكتشاف، إن الرجل المحلي آلان مور كان يحفر مجرى للصرف الصحي عندما اكتشف "هذه القطعة الكبيرة، موضحة أنها يقدر وزنها بين 22 و25 كيلوجراما، قد يكون "أحد أكبر" الاكتشافات من نوعه التي تم تسجيلها في أيرلندا على الإطلاق.

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زبدة المستنقعات هي شكل قديم من أشكال الألبان أو الدهون الحيوانية المحفوظة ويمكن العثور عليها في أعماق مستنقعات الخث الباردة الفقيرة بالأكسجين في أيرلندا، وتنتشر هذه الاكتشافات في كل من اسكتلندا وأيرلندا.



تعود ممارسة تخزين الزبدة في المستنقعات إلى العصر الحديدي، ويُسجل أنها كانت تحدث في القرنين السادس عشر والتاسع عشر.

ويضاف هذا الاكتشاف الرائع إلى التراث الأثري الأيرلندي لزبدة المستنقعات، ويتم تحليله حاليًا من قبل خبراء في المتحف الوطني الأيرلندي.

ولكن هناك آمال في إمكانية إعادته وعرضه محليًا في مركز كيلكلوني دولمن.

500 حالة للعثور على زبدة المستنقعات في أيرلندا

وأضافت عالمة الآثار هارفي: "إن قطعة الزبدة لن تعني أي شيء لأي شخص يزور مؤسسة وطنية، ولكنها بالتأكيد تعني الكثير للمجتمع المحلي هنا في جنوب غرب دونيجال".

وتشير التقديرات إلى أنه تم تسجيل حوالي 500 حالة العثور على زبدة المستنقعات في أيرلندا، على الرغم من أنها تقول إن هذا الرقم من الصعب التحقق منه مع وجود عدد من الاكتشافات التي لم يتم الإبلاغ عنها، أو موجودة في المتاحف الإقليمية والمجموعات الخاصة.



كانت المستنقعات بمثابة مكان بارد، مثل الثلاجة تقريبًا، وكانت الزبدة تبقى هناك حتى يتم استردادها من قبل المزارع، أو ربما في هذه الحالة المجتمع المحلي، ثم يتم فقدها بعد ذلك لسبب أو لآخر.



وقد نجحت المستنقعات، التي يشار إليها أحيانًا باسم أولى الثلاجات في أيرلندا، في الحفاظ على الزبدة لقرون، كما أكدت عالمة الآثار هارفي بعد تجربتها "جزءًا صغيرًا" من هذا الاكتشاف الأخير، أن مذاقها يشبه الزبدة، زبدة غير مملحة، لقد تناولت قطعة صغيرة منها ".

كما دفن بعض الناس الزبدة كقربان للآلهة أو الأرواح على حسب معتقداتهم، وفي كلتا الحالتين كانت غالبًا ما توضع في حاويات خشبية، وقالت "باولا" إنه كان هناك "قطعة صغيرة من الخشب" موجودة، مما يشير إلى أنها كانت في الأصل في صندوق تحلل منذ ذلك الحين.