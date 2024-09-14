أغرب وسائل تهريب الممنوعات في المطارات.. دولارات في وجبات شاورما.. مخدرات في بطون تيوس.. وخبير أمني يكشف حيل المهربين

شهدت مطارات العالم العديد من قضايا التهريب الغريبة التي تم ضبطها، وكان أبرزها دولارات في وجبات شاورما ومخدرات في بطون تيوس.

إخفاء دولارات بوجبات شاورما

وضبطت السلطات المصريًا بمطار القاهرة موظف أثناء إنهاء إجراءات سفره إلى الكويت، محاولًا تهريب مليون و253 ألف جنيه (25.963 دولار أمريكي) أخفاها داخل وجبات شاورما، لتضليل رجال الأمن.

أمخاخ بقر لمطاعم مصرية

وتفاجأ ضباط الأمن بمطار القاهرة بمسافرين سودانيين يمتلكان 3 صناديق مبردة تحتوي بداخلها على كميات كبيرة من أمخاخ البقر المجمدة، وتم القبض عليهم ومصادرة المضبوطات، واعترف الشخصان فيما بعد أنهما كانا يحاولان تهريب هذه الأمخاخ لصالح أحد المطاعم المشهورة ببيع المخ والكبدة في مصر للاستفادة من الفارق الكبير بين الأسعار في مصر والسودان.

أغرب محاولات التهريب التي نجحت الأجهزة الأمنية في إحباطها بكافة مطارات العالم:

مخدرات في بطون تيوس ميتة

من أكثر الطرق غرابةً استخدام التيوس الميتة في تهريب المخدرات، إذ صادرت الجمارك السعودية كميةً كبيرةً من المخدرات التي تم إخفاؤها في أحشاء 204 تيس ميت. وضع المهربون المخدرات داخل بالونات في شحنة كادت أن تعبر الحدود السعودية.

قرود في الملابس الداخلية

كاد أحد المسافرين من تايلاند إلى لوس أنجلوس الأمريكية أن ينجح في تهريبه سحالٍ وطيور وزهور غريبة في حقيبته، عندما طار أحد عصافير الجنة من الحقيبة.

واتضح بعدها لرجال الأمن أنه كان يهرب أيضًا قردين معرضين للانقراض داخل جيب سري في سرواله، فأخذوا منه الحيوانات لوضعها في حديقة للحيوانات بلوس أنجلوس.

كوكايين داخل الجبس

وأقدم رجل ستيني من تشيلي على كسر رجله ثم تضميدها بجبس مصنوع من الكوكايين، قبل توجهها إلى مطار برشلونة.

لكن رجال الأمن اكتشفوا تهريبه ممنوعات أخرى، ورشوا الجبس بمادة تتحول إلى أزرق بمجرد ملامسة مادة الكوكايين، وتبين أنه وزن الجبس كان نحو 5 كيلوغرامات من الكوكايين.

ضفادع في فم فتاة

وفشلت فتاة من كوريا الجنوبية في تهريب صغار الضفادع (شرجوف) في فمها.

اكتشف رجال الأمن قارورة غريبة في حقيبتها تبين لاحقًا أنها كانت تضم الضفادع، لكنها وضعتهم في فمها مؤقتًا حتى لا يتم اكتشافهم في صور الأشعة.

جمجمة لطرد الأرواح

لم يتوقع ضباط الأمن في مطار فلوريدا أن يجدوا جمجمة داخل حقيبة إحدى المسافرات، أوضحت المسافرة أنها من المؤمنات بسحر الفودو وأن هذه الجمجمة تهدف لطرد الأرواح الشريرة.

جثة على كرسي متحرك

حاولت سيدة وابنتها تهريب جثة زوج السيدة من مطار ليفربول لدفنه في موطنه بألمانيا، وضعت السيدتان جثة الرجل على كرسي متحرك وألبستاه نظارة شمسية، اكتشف ضباط الأمن وفاته بسبب جموده ولونه الباهت وتم اتهام السيدتين بعدم التبليغ عن حالة الوفاة.

خبير أمني: طرق تصدي رجال الأمن لعمليات التهريب بالمطارات

وأكد اللواء محمد نوح الخبير الأمني أنه في الفترة الماضية انتشرت كثيرًا من عمليات تهريب خلال المطارات وأوضح أنه من أبرز عمليات التهريب التي تم ضبطها مؤخرا من خلال مطار القاهرة البواريك والشعر الطبيعي لأنها مربحة كثيرًا لذلك يلجأ لها الراكب.

وأكد أن سلطات المطار بدأت تتصدى لها من خلال منع دخول بواريك تزيد عن الحد الجمركي المسموح للراكب، ودائما يتم ضبط كميات كبيرة بغرض الإتجار وليس للاستعمال الشخصي، واوضح ايضا الخبير دخول الشعر الطبيعي محظور دخوله تماما حفاظًا علي الصحة العامة.

وفيما يخص أغرب عمليات التهريب بالمطار، قال الخبير الأمني أن المهربين يلجأون إلي حيل كثيرة ولكن معظمها أصبحت مكشوفة ولا يمكنهم الفرار من أعين الامن فهناك من يخفي المضبوطات داخل قاع الشنطة وأصبحت متكررة، وهناك تهريب داخل الحذاء وداخل مواسير الحقائب وعلب المنظفات وداخل اللحوم وتم خلال الفترة الأخيرة حقن خاصة بالسرطان داخل اللحوم وهي تعد من أغرب عمليات التهريب.