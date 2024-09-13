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أخبار مصر

ظاهرة فلكية نادرة، قمر الحصاد أول "سوبر مون" في 2024

القمر العملاق، فيتو
القمر العملاق، فيتو

كشف الدكتور أشرف تادرس، أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزياقية، عن موعد اكتمال قرص القمر حيث يصبح بدرا كامل الاستدارة في 18 سبتمبر وتبلغ نسبة لمعانه 100%.

 

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قمر الحصاد

ويشرق القمر في ذلك اليوم بعد غروب الشمس مباشرة ويظل بالسماء طوال الليل إلى أن يغرب مع شروق الشمس في صباح اليوم التالي وحيث إن العين المجردة لا تستطيع تمييز الاكتمال الحقيقي لقرص القمر، لذلك يبدو لنا القمر كما لو كان بدرا في الفترة من 17 إلى 19 سبتمبر.

ويُعرف هذا البدر عند القبائل الأمريكية باسم قمر الذرة أو قمر الحصاد لأنه يتم حصاد الذرة في هذا الوقت من العام، وهو البدر الذي يحدث قرب الاعتدال الخريفي أيضا، كما أنه القمر العملاق الأول من ثلاثة أقمار عملاقة لهذا العام، حيث يكون القمر عملاقا عندما يتواجد في منطقة الحضيض في مداره حول الأرض، وهي المنطقة القريبة نسبيا إلى الأرض، لذلك يبدو حجمه أكبر قليلًا ولمعانه أكثر إشراقا من المعتاد،علما بأن وقت اكتمال القمر هو أفضل وقت لرؤية التضاريس والفوهات البركانية والحفر النيزكية على سطح القمر باستخدام النظارات المعظمة والتلسكوبات الصغيرة.

 

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اكتمال القمر أشرف تادرس الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزياقية القومي للبحوث الفلكية ظاهرة القمر العملاق قمر الحصاد

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