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خارج الحدود

عواقبها مدمرة، وزير الدفاع الأمريكي يحذر إسرائيل من شن حرب على لبنان

أوستن، فيتو
أوستن، فيتو

حذر وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن نظيره الإسرائيلي يواف جالانت من العواقب المدمرة على إسرائيل في حال شنت حربا على لبنان.

وقال السكرتير الصحفي لوزارة الدفاع الأمريكية بات رايدر في بيان إن أوستن أشار إلى العواقب المدمرة التي قد يخلفها التصعيد الواسع على إسرائيل ولبنان والمنطقة، داعيا إلي ضرورة وقف إطلاق النار واتفاق الرهائن، وأن إسرائيل يجب أن تمنح المفاوضات الدبلوماسية الوقت لنجاحها.

 

التصعيد بين إسرائيل ولبنان

وقال السكرتير الصحفي للبنتاجون إن أوستن تحدث الأحد مع جالانت في أعقاب الهجوم الصاروخي الباليستي الذي شنه الحوثيين على تل أبيب ووسط قصف مكثف لحزب الله على شمال إسرائيل في الفترة الأخيرة.

وأبلغ مبعوث الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى الشرق الأوسط، عاموس هوكستين، وزير الدفاع الإسرائيلي أن الحرب على لبنان لن تعيد أحدا إلى الشمال وأنها ستكون حربا واسعة وطويلة.

وقال جالانت خلال مناقشة أمنية مغلقة جرت ظهر اليوم الاثنين في كيريا في تل أبيب مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "ليس هناك إمكانية للتوصل إلى تسوية.. هناك خيار واحد فقط.. استخدام القوة الكاملة واستخدام كل قوتنا العسكرية بهدف إعادة سكان الشمال".

 

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