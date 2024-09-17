السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة تهاجم إسرائيل بسبب الهجمات ضد الأبرياء في غزة

اتهمت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة إسرائيل علنًا بمهاجمة الأبرياء، وقالت في اجتماع لمجلس الأمن التابع للكتلة إن الجيش الإسرائيلي "ليس لديه أساس" لفتح النار على أولئك الذين ليسوا مقاتلين أعداء بشكل واضح.

وأكدت ليندا توماس جرينفيلد أن القوات الإسرائيلية هاجمت بشكل متكرر مركبات الأمم المتحدة والمدارس والمدنيين، مبتعدة عن العلاقة التكافلية المعتادة التي يتقاسمها عادة التحالف الأمريكي الإسرائيلي.

وعبرت توماس جرينفيلد عن إحباط أمريكا من حليفتها مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى لهجوم السابع من أكتوبر، ووصفت العديد من الهجمات التي شهدت عمال الإغاثة وموظفي الأمم المتحدة في الأسابيع الأخيرة بأنها "قابلة للمنع" تمامًا.

وقالت: "كنا واضحين أيضًا في إبلاغ إسرائيل بأنه لا يوجد أساس - على الإطلاق - لقواتها لفتح النار على مركبات الأمم المتحدة التي تحمل علامات واضحة كما حدث مؤخرًا في مناسبات عديدة".

وأكدت السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون أن الولايات المتحدة تتوقع أن تشهد تغييرا سريعا في الجيش الإسرائيلي للحد من عدد الضحايا المدنيين.

وزعمت قائلة: "الجيش الإسرائيلي جيش محترف ويعرف جيدا كيف يضمن عدم وقوع حوادث مثل هذه".

وأضافت: "لذا، تتوقع الولايات المتحدة أن تنفذ قيادة الجيش الإسرائيلي تغييرات جوهرية في طريقة عمل الجيش بما في ذلك التغييرات في قواعد الاشتباك والخطوات اللازمة لإصلاح أوجه القصور الواضحة في كيفية تنفيذ إجراءات منع الاشتباك".

كما تحدثت توماس جرينفيلد عن "غضب" أمريكا إزاء وفاة الناشطة التركية الأمريكية آيسنور إيجي في اجتماع مجلس الأمن.

وقُتلت إيجي بالرصاص خلال احتجاج في الضفة الغربية الأسبوع الماضي، واعترف الجيش الإسرائيلي بأنه ربما قتلها عن طريق الخطأ.

وتزعم إسرائيل أنها ستطلق تحقيقا جنائيا في الأمر.

وقالت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة سيجريد كاج للصحفيين وأعضاء الأمم المتحدة خلال اجتماع المجلس أمس الاثنين إن الحرب حولت القطاع إلى جحيم على الأرض.

وأضافت: "الوقت يمر بسرعة حيث حولت الأزمة الإنسانية من صنع الإنسان غزة إلى هاوية"..إن العمليات الإنسانية التي تعوقها الفوضى وأوامر الإخلاء الإسرائيلية والقتال والظروف الصعبة التي يعيشها عمال الإغاثة والتي تشمل رفض إسرائيل الوصول والتأخير والافتقار إلى السلامة والأمن و"البنية التحتية اللوجستية الضعيفة" تؤدي إلى تفاقم الوضع.

وأضافت: "إن استمرار الافتقار إلى الحماية الفعالة للمدنيين في غزة أمر غير مقبول".