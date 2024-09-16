أخبار الفن: "رحلة 404" يمثل مصر في الأوسكار، رحيل مذيعة إذاعة القرآن الكريم، مصطفى كامل يتوعد هؤلاء، أبطال مسلسل "ظل حيطه" لــ ياسمين صبري

شهدت الساحة الفنية اليوم الإثنين 16 سبتمبر سلسلة من الأحداث والأخبار الفنية نستعرض أبرزها خلال النشرة التالية:

استقرت نقابة المهن السينمائية بشكل رسمي على اختيار فيلم “رحلة 404” ليمثل مصر في مسابقات الأوسكار 2025.

ويأتي فيلم "رحلة 404" الذي كان يحمل اسم “القاهرة مكة” فى السابق بتصنيف رقابي (+16) بطولة النجمة منى زكي.

‬وتدور‭ ‬أحداثه‭ ‬فى‭ ‬إطار‭ ‬تشويقى‭ ‬مثير‭ ‬حول‭ ‬رحلة‭ ‬تخوضها ‬منى‭ ‬زكى‭ ‬من‭ ‬القاهرة‭ ‬إلى‭ ‬مكة،‭ ‬لأداء‭ ‬مناسك‭ ‬الحج‭ ‬مع‭ ‬والدها،‭ ‬ولكن‭ ‬قبل‭ ‬السفر‭ ‬بأسبوع‭ ‬تحدث‭ ‬مفاجأة‭ ‬تغير‭ ‬مجرى‭ ‬حياتها،‭ ‬وتصبح‭ ‬في‭ ‬حيرة‭ ‬من‭ ‬أمرها‭:‬إما‭ ‬أن‭ ‬تستكمل‭ ‬الرحلة‭ ‬وفى‭ ‬نيتها‭ ‬الخير‭ ‬أو‭ ‬تعودإلى طريق الدعارة التي ترغب التطهر منه،‭ ‬مما‭ ‬يدخلها‭ ‬في‭ ‬صراعات‭ ‬عديدة.‭

أعلنت دار عرض سينما زاوية عن طرح نسخة جديدة ومُرممة من الفيلم الكلاسيكي “إسكندرية كمان وكمان” الذي يعتبر من أبرز روائع المخرج الراحل يوسف شاهين.

"إسكندرية كمان وكمان"يرجع إنتاجه لعام 1989 وسيتم عرض نسخته المُرممة مع ترجمة إنجليزية خلال أيام الخميس والجمعة والإثنين لهذا الأسبوع فى تمام الساعة ٧ مساءً.



وجه الفنان مصطفي كامل، نقيب المهن الموسيقية تحذيرا لـ حمو بيكا بشطبه من النقابة إذا تكرر وسخر علي السوشيال ميديا بهدف التريند، على خلفية ترويجه لحفلاته الغنائية في أمريكا.

وقال مصطفي كامل خلال المؤتمر الصحفي المقام حاليا في مقر النقابة: "حمو بيكا لو استخف دمه تاني علشان يعمل شوية تريند هيقعد في البيت، أنا بحذرك اوعي تعمل كده معايا أنا".

يواصل فيلم إكس مراتي الذي يقوم ببطولته محمد ممدوح تصدر شباك التذاكر منذ انطلاق عرضه في صالات دور العرض بمصر.

وحقق فيلم إكس مراتي إيرادات قوية منذ عرضه بسينمات مصر قبل 60 يوما، واقتنص إجمالي إيرادات يُقدر بـ 80 مليون جنيه، محتلا بذلك المركز السادسة فى قائمة الأفلام الأعلى إيرادات فى تاريخ السينما المصرية.

تشهد دراما “Wise Resident Life” - الحياة الحكيمة - تهديدات بإلغاء عرضها، وذلك بسبب الإحتقان الذي يسيطر على الشعب الكوري بعد إضراب الأطباء عن العمل منذ شهر يناير السابق.

ونفى فريق عمل مسلسل “Wise Resident Life” أخبار إلغاء الدراما تمامًا التى تناقلتها وسائل الإعلام الكورية مساء أمس، فى تصريحات لموقع “Hankyung” الكوري، مؤكدين استمرار المحادثات بين قناة العرض ومنتجين العمل ولكن لم يتم الاتفاق على موعد محدد للعرض بعد.

تعاقدت الشركة المنتجة لمسلسل ضل راجل الذي تقوم ببطولته الفنانة ياسمين صبري مع كل من الفنانة ثراء جبيل والفنانة سلوى عثمان والفنان عابد عناني علي المشاركة في العمل.وكان القائمون على مسلسل الأميرة قرروا تغيير اسمه ليصبح ظل حيطه، وكانت ياسمين صبري قد بدأت تصوير أول مشاهد العمل منذ أيام.

روجت الفنانة هند صبري للجزء الثاني من مسلسل “البحث عن علا” والذي ينطلق عرضه يوم 26 سبتمبر الجاري.

وكتبت هند صبري في تدوينة لها عبر حسابها على منصة X; أخيرًا البحث عن عُلا راجع لنا من جديد.. الموسم الثاني من البحث عن علا يُعرض 26 سبتمبر حصريًا على نتفليكس.

وطرحت منصة Netflix اليوم البرومو التشويقي لمسلسل البحث عن علا 2 والذي كشف عن العديد من المفاجآت منها ظهور شخصيات جديدة بالموسم الثاني من المسلسل الشهير.

قررت ادارة المهرجان المسرحى الدولى لشباب الجنوب، برئاسة الناقد الفنى هيثم الهوارى، الاحتفاء بالمسرح الفلسطينى خلال فعاليات الدورة التاسعة من المهرجان دورة الدكتورة عايدة علام والتى تقام خلال الفترة من 15 الى 20 ابريل المقبل بمحافظة قنا.

وقال الكاتب المسرحى بكرى عبد الحميد مدير المهرجان أن الدورة التاسعة ستكون تحت شعار "المسرح.. مقاومة"، والاحتفال بالمسرح الفلسطيني تضامنا مع نضال اهل غزة الابطال ضد العدو الصهيونى المحتل.



رحلت عن عالمنا اليوم المذيعة القديرة بإذاعة القرآن الكريم سمية إبراهيم بعد صراع مع المرض.

وسيتم تشييع جثمان الراحلة سمية إبراهيم بعد صلاة ظهر اليوم من مسجد الأزهر الشريف، بينما تستقبل أسرة المذيعة العزاء بقاعة مسجد آل رشدان بمدينة نصر مساء اليوم.



تصدرت شبكة FX، قائمة الشبكات التلفزيونية، الأكثر فوزًا بجوائز الإيمي، في نسختها الـ76، بعد حصولها على 36 جائزة، فيما جاءت شبكة نتفليكس في المركز الثاني بـ24 جائزة وجاءت قائمة الشبكات الأكثر فوزا بالإيمي كالتالي:ـ

[HBO/Max] 14 جائزة

[+Apple TV] 10 جوائز

[+Disney] 7 جوائز

[Hulu] 7 جوائز

[ABC] 7 جوائز

[NBC] 7 جوائز

[CBS] 5 جوائز

[Amazon] 4 جوائز

[Peacock] 3 جوائز