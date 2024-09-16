وفاة المذيعة بإذاعة القرآن الكريم سمية إبراهيم

رحلت عن عالمنا اليوم المذيعة القديرة بإذاعة القرآن الكريم سمية إبراهيم بعد صراع مع المرض.

وسيتم تشييع جثمان الراحلة سمية إبراهيم بعد صلاة ظهر اليوم من مسجد الأزهر الشريف، بينما تستقبل أسرة المذيعة العزاء بقاعة مسجد آل رشدان بمدينة نصر مساء اليوم.

إذاعة القرآن الكريم تنعى وفاة المذيعة سمية إبراهيم

ونعت إذاعة القرآن الكريم بالقاهرة وفاة المذيعة الكبير سمية إبراهيم عطوة من خلال منشور لها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك”، فكتبت: “تنعى ذاعة القرآن الكريم من القاهرة وجميع العاملين فيها الإذاعية القديرة سمية إبراهيم، سائلين الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وان يجعل عملها في إذاعة القرآن الكريم علي مدار سنين طويلة قدمت فيها برامج نافعة ومادة دينية ثرية في ميزان حسناتها، نسألكم الدعاء لها بالرحمة والمغفرة”.