«إكس مراتي» سادس الأفلام الأعلى إيرادًا في تاريخ السينما المصرية

يواصل فيلم إكس مراتي الذي يقوم ببطولته محمد ممدوح تصدر شباك التذاكر منذ انطلاق عرضه في صالات دور العرض بمصر.

إيرادات فيلم إكس مراتي

وفيلم “إكس مراتي” بطولة محمد ممدوح، أمينة خليل، وهشام ماجد، ومن إخراج معتز التوني وتدور أحداثه في إطار كوميدي.

وحقق فيلم إكس مراتي إيرادات قوية منذ عرضه بسينمات مصر قبل 60 يوما، واقتنص إجمالي إيرادات يُقدر بـ 80 مليون جنيه، محتلا بذلك المركز السادسة فى قائمة الأفلام الأعلى إيرادات فى تاريخ السينما المصرية.