الشبكات الأكثر فوزًا بجوائز الإيمي في نسختها الـ 76
جوائز الإيمي، تصدرت شبكة FX، قائمة الشبكات التلفزيونية، الأكثر فوزًا بجوائز الإيمي، في نسختها الـ76، بعد حصولها على 36 جائزة، فيما جاءت شبكة نتفليكس في المركز الثاني بـ24 جائزة.
وجاءت قائمة الشبكات الأكثر فوزا بالإيمي كالتالي:ـ
[HBO/Max] 14 جائزة
[+Apple TV] 10 جوائز
[+Disney] 7 جوائز
[Hulu] 7 جوائز
[ABC] 7 جوائز
[NBC] 7 جوائز
[CBS] 5 جوائز
[Amazon] 4 جوائز
[Peacock] 3 جوائز
حفل توزيع جوائز الإيمي الـ 76
وشهدت ولاية لوس أنجلوس، وتحديدا مسرح “بيكوك” الشهير، فعاليات حفل جوائز الإيمي في نسختها الـ76، والتي شهدت حضورا كبيرا من جانب نجوم هوليوود والعالم.
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