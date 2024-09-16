تهديدات بإلغاء دراما «Wise Resident Life» الكورية بسبب إضراب الأطباء

تشهد دراما “Wise Resident Life” - الحياة الحكيمة - تهديدات بإلغاء عرضها، وذلك بسبب الإحتقان الذي يسيطر على الشعب الكوري بعد إضراب الأطباء عن العمل منذ شهر يناير السابق.

ونفى فريق عمل مسلسل “Wise Resident Life” أخبار إلغاء الدراما تمامًا التى تناقلتها وسائل الإعلام الكورية مساء أمس، فى تصريحات لموقع “Hankyung” الكوري، مؤكدين استمرار المحادثات بين قناة العرض ومنتجين العمل ولكن لم يتم الاتفاق على موعد محدد للعرض بعد.

وأكد فريق إنتاج العمل على أنه برغم خروج المسلسل من قائمة العرض لهذا العام إلا أن هذا لا يعني الإلغاء نهائيًا، موضحين أنه يتم التشاور للعثور على الموعد الأمثل لعرض العمل.

وسبق وتم تأجيل عرض العمل سابقًا إلى النصف الثاني من هذا العام، والتى كان من المقرر بثها بعد Queen Of Tears وذلك يعود لإضراب الأطباء في كوريا وغضب الشعب الكوري