طرح نسخة مرممة من رائعة يوسف شاهين "إسكندرية كمان وكمان" بالسينما

أعلنت دار عرض سينما زاوية عن طرح نسخة جديدة ومُرممة من الفيلم الكلاسيكي “إسكندرية كمان وكمان” الذي يعتبر من أبرز روائع المخرج الراحل يوسف شاهين.

"إسكندرية كمان وكمان"يرجع إنتاجه لعام 1989 وسيتم عرض نسخته المُرممة مع ترجمة إنجليزية خلال أيام الخميس والجمعة والإثنين لهذا الأسبوع فى تمام الساعة ٧ مساءً.



فيلم إسكندرية كمان وكمان

يعتبر “إسكندرية كمان وكمان” الفيلم الجزء الثالث من سيرة يوسف شاهين بعد فيلميه “إسكندرية... ليه؟” (1979) و"حدوتة مصرية" (1982).

الفيلم شارك في كتابته مع يوسف شاهين كلًا من سمير نصري ويسري نصر الله..وواصل يوسف شاهين سرد سيرته الذاتية مجددًا بعد فيلمي والوثائقي بالسردي، فيتذكر يحيى (يوسف شاهين) تفاصيل علاقته الإنسانية والفنية بعمرو الذي جسد دوره (عمرو عبد الجليل) منذ فوز (إسكندرية ليه؟) بجائزة لجنة التحكيم من مهرجان (برلين) وحتى انفصالهما الفني، وفي الوقت ذاته يعايش (يحيى) الأيام المضطربة التي شهدت إضراب الفنانين، ويقترب خلالها بشكل كبير من نادية (يسرا).