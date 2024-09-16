رسميا، فيلم "رحلة 404" يمثل مصر في مسابقات الأوسكار 2025
استقرت نقابة المهن السينمائية بشكل رسمي على اختيار فيلم “رحلة 404” ليمثل مصر في مسابقات الأوسكار 2025.
فيلم رحلة 404
ويأتي فيلم "رحلة 404" الذي كان يحمل اسم “القاهرة مكة” فى السابق بتصنيف رقابي (+16) بطولة النجمة منى زكي.
قصة فيلم رحلة 404
وتدور أحداثه فى إطار تشويقى مثير حول رحلة تخوضها منى زكى من القاهرة إلى مكة، لأداء مناسك الحج مع والدها، ولكن قبل السفر بأسبوع تحدث مفاجأة تغير مجرى حياتها، وتصبح في حيرة من أمرها:إما أن تستكمل الرحلة وفى نيتها الخير أو تعودإلى طريق الدعارة التي ترغب التطهر منه، مما يدخلها في صراعات عديدة.
كما تجمعها علاقة قديمة مع سمسار العقارات الذي يؤثر في سياق الأحداث، وخلال الرحلة تتقابل منى مع باقي نجوم العمل: محمد ممدوح، محمد فراج، خالد الصاوي، شيرين رضا، محمد علاء، عارفة عبد الرسول، سماء إبراهيم، وشادى ألفونس، والعمل من تأليف محمد رجاء، وإخراج هاني خليفة.
فريق فيلم رحلة 404
وسابقًا فاز فيلم “ رحلة 404 - القاهرة - مكة” بجائزة ساويرس لكتاب السيناريو الشباب عام،2015 حيث حظيت القصة قبل الـ8 سنوات بقبول وترحيب من الوسط الثقافى والفنى، والفيلم كان قد بدأ التحضير له وتصويره منذ 3 سنوات، ويعد أول فيلم مصرى يصوَّر فى المملكة العربية السعودية.
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