الإثنين 16 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

رسميا، فيلم "رحلة 404" يمثل مصر في مسابقات الأوسكار 2025

رحلة 404، فيتو
رحلة 404، فيتو

استقرت نقابة المهن السينمائية بشكل رسمي على  اختيار فيلم “رحلة 404”  ليمثل مصر في مسابقات الأوسكار 2025.

 

فيلم رحلة 404

 

ويأتي فيلم "رحلة 404" الذي كان يحمل اسم “القاهرة مكة” فى السابق بتصنيف رقابي (+16) بطولة  النجمة منى زكي.

قصة فيلم رحلة 404

‬وتدور‭ ‬أحداثه‭ ‬فى‭ ‬إطار‭ ‬تشويقى‭ ‬مثير‭ ‬حول‭ ‬رحلة‭ ‬تخوضها  ‬منى‭ ‬زكى‭ ‬من‭ ‬القاهرة‭ ‬إلى‭ ‬مكة،‭ ‬لأداء‭ ‬مناسك‭ ‬الحج‭ ‬مع‭ ‬والدها،‭ ‬ولكن‭ ‬قبل‭ ‬السفر‭ ‬بأسبوع‭ ‬تحدث‭ ‬مفاجأة‭ ‬تغير‭ ‬مجرى‭ ‬حياتها،‭ ‬وتصبح‭ ‬في‭ ‬حيرة‭ ‬من‭ ‬أمرها‭:‬إما‭ ‬أن‭ ‬تستكمل‭ ‬الرحلة‭ ‬وفى‭ ‬نيتها‭ ‬الخير‭ ‬أو‭ ‬تعودإلى طريق الدعارة التي ترغب التطهر منه،‭ ‬مما‭ ‬يدخلها‭ ‬في‭ ‬صراعات‭ ‬عديدة.‭

‬كما‭ ‬تجمعها‭ ‬علاقة‭ ‬قديمة‭ ‬مع‭ ‬سمسار‭ ‬العقارات‭ ‬الذي‭ ‬يؤثر‭ ‬في‭ ‬سياق‭ ‬الأحداث،‭ ‬وخلال‭ ‬الرحلة‭ ‬تتقابل‭ ‬منى‭ ‬مع‭ ‬باقي‭ ‬نجوم‭ ‬العمل:‭ ‬محمد‭ ‬ممدوح،‭ ‬محمد‭ ‬فراج،‭ ‬خالد‭ ‬الصاوي،‭ ‬شيرين‭ ‬رضا،‭ ‬محمد‭ ‬علاء،‭ ‬عارفة‭ ‬عبد‭ ‬الرسول،‭ ‬سماء‭ ‬إبراهيم،‭ ‬وشادى‭ ‬ألفونس،‭ ‬والعمل‭ ‬من‭ ‬تأليف‭ ‬محمد‭ ‬رجاء،‭ ‬وإخراج‭ ‬هاني‭ ‬خليفة‭.‬

 

فريق فيلم رحلة 404

 

وسابقًا فاز فيلم “ رحلة 404 - القاهرة - مكة” ‬بجائزة‭ ‬ساويرس‭ ‬لكتاب‭ ‬السيناريو‭ ‬الشباب‭ ‬عام‭،2015 ‬ حيث‭ ‬حظيت‭ ‬القصة‭ ‬قبل‭ ‬الـ8‭ ‬ سنوات‭ ‬بقبول‭ ‬وترحيب‭ ‬من‭ ‬الوسط‭ ‬الثقافى‭ ‬والفنى،‭ ‬والفيلم‭ ‬كان‭ ‬قد‭ ‬بدأ‭ ‬التحضير‭ ‬له‭ ‬وتصويره‭ ‬منذ‭ ‬3‭ ‬سنوات،‭ ‬ويعد‭ ‬أول‭ ‬فيلم‭ ‬مصرى‭ ‬يصوَّر‭ ‬فى‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الأوسكار 2025 اوسكار 2025 النجمة مني زكي المهن السينمائية القاهرة مكة قصة فيلم رحلة 404 فيلم رحلة 404 منى زكي نقابة المهن السينمائية محمد ممدوح

الأكثر قراءة

بعد اختفائه، جهود لكشف ملابسات العثور على جثة شاب بجنوب الأقصر

إسكان النواب: السعودية تقترب من الفوز بـ صفقة رأس بناس

مغارة على بابا، لحظة عثور سودانيين على منجم ذهب بالصدفة (فيديو)

إمام عاشور يدعم أحمد فتوح بعد قرار إخلاء سبيله

إخلاء سبيل لاعب نادي الزمالك أحمد فتوح بكفالة 50 ألف جنيه في قضية دهس أمين شرطة

مصطفي كامل يعلق على أزمة سعد الصغير، ويحذر حمو بيكا

حقائق من معبر فلادلفيا تفضح أكاذيب نتنياهو أمام قادة جيش الاحتلال (إنفوجراف)

أحمد فتوح يتصدر التريند بمشاهد مؤثرة، وجماهير الزمالك: ظلم نفسه

منوعات

المزيد

حراس الحقيقة، قصة نصب تذكاري يخلد أسماء 551 صحفيًا عراقيا قتلوا خلال عقدين

مغارة على بابا، لحظة عثور سودانيين على منجم ذهب بالصدفة (فيديو)

أول صور للمصحف المترجم هدية شيخ الأزهر للرئيس السيسي

لأول مرة، مغامر يعبر من آسيا إلى أوروبا سيرا على حبل (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار السكر اليوم الاثنين 16 سبتمبر 2024 بالسوق المحلي

استقرار أسعار الأرز المحلى اليوم الإثنين في الأسواق

مواصفات سيارات هيونداي 2025 بعد طرحها في مصر

أسعار الأسماك اليوم، البلطي يرتفع 10 جنيهات في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

حقائق من معبر فلادلفيا تفضح أكاذيب نتنياهو أمام قادة جيش الاحتلال (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم القطار في المنام وعلاقته بالشعور بالوحدة والفراغ العاطفى

كم عدد الأيام التي كان يحتفل بها النبي بمولده في شهر ربيع الأول؟ الإفتاء تجيب

برنامج دين حياة، رمضان البيه يتحدث عن الأدب مع أهل البيت والصحابة (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية