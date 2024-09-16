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ثقافة وفنون

هند صبري تروج للجزء الثاني من "البحث عن علا"

هند صبري، فيتو
هند صبري، فيتو

روجت الفنانة هند صبري للجزء الثاني من مسلسل “البحث عن علا” والذي ينطلق عرضه يوم 26 سبتمبر الجاري.

وكتبت هند صبري في تدوينة لها عبر حسابها على منصة X; أخيرًا البحث عن عُلا راجع لنا من جديد.. الموسم الثاني من البحث عن علا يُعرض 26 سبتمبر حصريًا على نتفليكس.

وطرحت منصة Netflix اليوم البرومو التشويقي لمسلسل البحث عن علا 2 والذي كشف عن العديد من المفاجآت منها ظهور شخصيات جديدة بالموسم الثاني من المسلسل الشهير.

 

منصة Netflix تكشف عن ذهاب هند صبري إلى فرنسا

وكشفت منصة Netflix عن تصوير أجزاء من مسلسل البحث عن علا 2 في باريس عاصمة فرنسا.

ونشر الحساب الرسمي لمنصة Netflix على موقع تبادل الصور انستجرام صورا تكشف سفر هند صبري “علا” إلى فرنسا برفقة ظافر العابدين الذي انضم حديثا للموسم الثاني من المسلسل.

وتم إرفاق تعليق من قبل حساب المنصة على الصور “علا عبد الصبور في فرنسا؟”، وعلقت هند صبري على الصور قائلة بالفرنسية “ لم لا؟ ليست إيميلي وحدها” في إشارة إلى مسلسل نتفليكس الشهير “إيميلي في باريس”، ليرد عليها حساب المنصة “شكل فرنسا هتنور ولا ايه؟”.

وشارك في بطولة مسلسل البحث عن علا في موسمه الأول إلى جانب هند صبري سوسن بدر، هاني عادل، ندى موسى، محمود الليثي، داليا شوقي، خالد النبوي وعدد آخر من الفنانين، والمسلسل تأليف غادة عبد العال وقصة وسيناريو وحوار مها الوزير وغادة عبد العال، وإخراج هادي الباجوري.

 

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