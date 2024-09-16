الاحتفاء بالمسرح الفلسطينى خلال فعاليات "مهرجان الجنوب"

قررت ادارة المهرجان المسرحى الدولى لشباب الجنوب، برئاسة الناقد الفنى هيثم الهوارى، الاحتفاء بالمسرح الفلسطينى خلال فعاليات الدورة التاسعة من المهرجان دورة الدكتورة عايدة علام والتى تقام خلال الفترة من 15 الى 20 ابريل المقبل بمحافظة قنا.

و قال الكاتب المسرحى بكرى عبد الحميد مدير المهرجان أن الدورة التاسعة ستكون تحت شعار "المسرح.. مقاومة"، والاحتفال بالمسرح الفلسطيني تضامنا مع نضال اهل غزة الابطال ضد العدو الصهيونى المحتل.

المهرجان المسرحي لشباب الجنوب

واضاف أن هذا الاحتفاء يشمل عدد من الفعاليات منها إصدار كتاب عن تاريخ المسرح الفلسطيني للدكتور سيد على، والذى يتضمن معلومات وتواريخ تنشر لاول مرة فى مصر وايضا تكريم عدد من كبار فناني فلسطين منهم الفنان غنام غنام والذي يقدم العرض الفلسطينى "بأم عينى" لأول مرة فى صعيد مصر وكذلك العرض الفلسطينى “حكايات من بلادي” لفرقة المسرح الوطني الفلسطيني بالاضافة الى عروض فلسطينية أخرى.

يذكر أن الدورة الثامنة من المهرجان حققت نجاحا كبيرا بمشاركة 22 عرض مسرحي من إسبانيا ورومانيا والهند والبحرين والعراق والأردن وسلطنة عمان وفلسطين وليبيا وتونس والجزائر والمغرب والسودان.