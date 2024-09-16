مصطفي كامل يعلق على أزمة سعد الصغير، ويحذر حمو بيكا

وجه الفنان مصطفي كامل، نقيب المهن الموسيقية تحذيرا لـ حمو بيكا بشطبه من النقابة إذا تكرر وسخر علي السوشيال ميديا بهدف التريند، علي خلفية ترويجه لحفلاته الغنائية في أمريكا.

وقال مصطفي كامل خلال المؤتمر الصحفي المقام حاليا في مقر النقابة: "حمو بيكا لو استخف دمه تاني علشان يعمل شوية تريند هيقعد في البيت، أنا بحذرك اوعي تعمل كده معايا أنا".

أزمة سعد الصغير ومحمد فؤاد

كما تحدث مصطفى كامل عن أزمة محمد فؤاد الأخيرة وقال: أنا أعرفه منذ سنوات وعشرة عمر.. وإللي حصل دا كان ضغط عصبي مش أكتر وميطلعش منه الكلام دا.

وأما عن أزمة سعد الصغير قال "كامل": في بعض الأشياء النقابة ليس لها دور فيها.. وإحنا مش هنتمني له الأذية أنا هكون في ضهر زمايلي.

مؤتمر نقابة الموسيقيين: أزمة هيفاء وهبي



كما تحدث النقيب عن أزمة هيفاء وهبي قائلا: “طلبت من أشرف زكي أننا نفعل اتحاد النقابات بوقفها عن العمل لحد ما محامين الفنانة أبلغوني بأنها أنهت أزمتها مع دكتور أشرف زكي، لذلك تواصلت معه واصريت علي أنها تتماثل أمام الشئون القانونية وأصريت علي أن يكون هناك جلسة تجمعها مع ياسر الحريري لإنهاء الأزمة”.

أما عن تواليت قال: نحن نعتبره أجنبي لأنه بيتعامل بتصريح أجنبي وله رسوم يدفعها.

وأكد الفنان مصطفي كامل نقيب المهن الموسيقية، أنه كشف العديد من قضايا الفساد بالأرصدة الخاصة بالنقابة، والتي تمت قبل توليه منصب النقيب.

وأضاف مصطفي كامل خلال المؤتمر الصحفي المقام حاليا في مقر النقابة: “إيرادات النقابة من حفلات الساحل الشمالي وصلت إلي أكثر من 32 مليون جنيه، وأول ما توليت منصب النقيب قولت لو الساحل الشمالي مجبش 20 مليون جنيه إيرادات هقدم استقالتي”.

وبدأ المؤتمر بالإعلان عن موارد النقابة المالية والطفرة المالية الكبيرة، التي حققتها نقابة الموسيقيين خلال عامين منذ تولى مصطفى كامل منصب النقيب العام.