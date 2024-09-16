أخبار الحوادث اليوم، إخلاء سبيل لاعب نادي الزمالك أحمد فتوح بكفالة 50 ألف جنيه، تفاصيل ضبط لصوص سرقة 1100 تابلت من مخازن التربية والتعليم، النيابة العامة تعلن تفعيل بدائل الحبس البسيط
أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدى الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.
سقوط دجال العطارين بتهمة النصب على المواطنين بزعم فك أعمال السحر
ألقت أجهزة الأمن بقطاع الشرطة المتخصصة، القبض على على دجال العطارين للنصب على المواطنين بزعم فك أعمال السحر وتزويج العوانس ورد المطلقات مقابل مبالغ مالية.
الداخلية تكشف تفاصيل ضبط لصوص سرقة 1100 تابلت من مخازن التربية والتعليم
كشفت وزارة الداخلية، تفاصيل ضبط لصوص سرقة 1100 تابلت من مخازن التربية والتعليم بالجيزة.
مصدر أمني يكشف حقيقة اعتداء شرطي على السيدات في مترو الأنفاق
نفى مصدر أمنى بوزارة الداخلية، صحة مقطع فيديو تم تداوله على عدد من الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعى تضمن الزعم بتعدى أحد أفراد الشرطة على سيدات بإحدى عربات المترو.
إخلاء سبيل لاعب نادي الزمالك أحمد فتوح بكفالة 50 ألف جنيه في قضية دهس أمين شرطة
قررت محكمة جنايات مرسى مطروح إخلاء سبيل لاعب نادي الزمالك أحمد فتوح، المتهم بدهس أمين شرطة وتعاطي المخدرات، بكفالة 50 ألف جنيه.
الداخلية تفتتح قسمي جوازات هيئة الاستثمار بـ"السادس من أكتوبر والعامرية"
افتتحت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بقطاع الوثائق قسم جوازات فرعى خدمات الاستثمار بكلٍ من (السادس من أكتوبر- الإسكندرية).
دفاع ضحية أحمد فتوح: لا تعليق على أحكام القضاء وموقفنا لن يتغير (فيديو)
أكد دفاع أمين الشرطة ضحية لاعب الزمالك أحمد فتوح، بأنه لا تعليق على أحكام القضاء ولن يتغير موقفنا فى القضية أو قبول التصالح أو قبول الدية.
الإدارية العليا: تُستبعد التحريات ضد المتهم إذ لم تتأكد بدليل يعززها
أكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، أن الأحكام تبنى على حجج قطعية الثبوت تفيد الجزم واليقين لا الظن والاحتمال، وأن كل شك في إثبات الجريمة يجب أن يفسر في مصلحة المتهم.
النيابة العامة تفعل نصوص قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية بشأن بدائل الحبس البسيط
فعلت النيابة العامة نصوص قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية بشأن بدائل عقوبة الحبس البسيط.
إصابة 12 شخصا بحادث تصادم أتوبيسين بالطريق السياحي في الجيزة
انتقلت الأجهزة الأمنية والخدمات المرورية بمديرية أمن الجيزة، لفحص حادث تصادم أتوبيسين بالطريق السياحي اتجاه المنيب.
مزارع يتفق مع 3 عاطلين لإضرام النيران فى مزرعته واتهام مدير شركة إثر خلافات بينهما
كشف قطاع الأمن العام، ملابسات واقعة إضرام النيران بإحدى المزارع بالوادى الجديد وضبط مرتكبى الواقعة.
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