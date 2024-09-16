الإثنين 16 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ملفات وحوارات

أخبار الحوادث اليوم، إخلاء سبيل لاعب نادي الزمالك أحمد فتوح بكفالة 50 ألف جنيه، تفاصيل ضبط لصوص سرقة 1100 تابلت من مخازن التربية والتعليم، النيابة العامة تعلن تفعيل بدائل الحبس البسيط

أحمد فتوح
أحمد فتوح

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدى الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

 

سقوط دجال العطارين بتهمة النصب على المواطنين بزعم فك أعمال السحر

ألقت أجهزة الأمن بقطاع الشرطة المتخصصة، القبض على على دجال العطارين للنصب على المواطنين بزعم فك أعمال السحر وتزويج العوانس ورد المطلقات مقابل مبالغ مالية.

الداخلية تكشف تفاصيل ضبط لصوص سرقة 1100 تابلت من مخازن التربية والتعليم

كشفت وزارة الداخلية، تفاصيل ضبط لصوص سرقة 1100 تابلت من مخازن التربية والتعليم بالجيزة.

مصدر أمني يكشف حقيقة اعتداء شرطي على السيدات في مترو الأنفاق

نفى مصدر أمنى بوزارة الداخلية، صحة مقطع فيديو تم تداوله على عدد من الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعى تضمن الزعم بتعدى أحد أفراد الشرطة على سيدات بإحدى عربات المترو.

إخلاء سبيل لاعب نادي الزمالك أحمد فتوح بكفالة 50 ألف جنيه في قضية دهس أمين شرطة

قررت محكمة جنايات مرسى مطروح إخلاء سبيل لاعب نادي الزمالك أحمد فتوح، المتهم بدهس أمين شرطة وتعاطي المخدرات، بكفالة 50 ألف جنيه.

الداخلية تفتتح قسمي جوازات هيئة الاستثمار بـ"السادس من أكتوبر والعامرية"

افتتحت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بقطاع الوثائق قسم جوازات فرعى خدمات الاستثمار بكلٍ من (السادس من أكتوبر- الإسكندرية).

دفاع ضحية أحمد فتوح: لا تعليق على أحكام القضاء وموقفنا لن يتغير (فيديو)

أكد دفاع أمين الشرطة ضحية لاعب الزمالك أحمد فتوح، بأنه لا تعليق على أحكام القضاء ولن يتغير موقفنا فى القضية أو قبول التصالح أو قبول الدية.

الإدارية العليا: تُستبعد التحريات ضد المتهم إذ لم تتأكد بدليل يعززها

أكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، أن الأحكام تبنى على حجج قطعية الثبوت تفيد الجزم واليقين لا الظن والاحتمال، وأن كل شك في إثبات الجريمة يجب أن يفسر في مصلحة المتهم.

النيابة العامة تفعل نصوص قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية بشأن بدائل الحبس البسيط

 فعلت  النيابة العامة نصوص قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية بشأن بدائل عقوبة الحبس البسيط.

إصابة 12 شخصا بحادث تصادم أتوبيسين بالطريق السياحي في الجيزة

 انتقلت الأجهزة الأمنية والخدمات المرورية بمديرية أمن الجيزة، لفحص حادث تصادم  أتوبيسين بالطريق السياحي اتجاه المنيب.

مزارع يتفق مع 3 عاطلين لإضرام النيران فى مزرعته واتهام مدير شركة إثر خلافات بينهما

كشف قطاع الأمن العام، ملابسات واقعة إضرام النيران بإحدى المزارع بالوادى الجديد وضبط مرتكبى الواقعة.



 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

اخبار الحوادث اليوم لاعب نادي الزمالك احمد فتوح مخازن التربية والتعليم فعل بدائل الحبس البسيط تفعل بدائل الحبس البسيط سقوط دجال العطارين الهجرة والجنسية

مواد متعلقة

سقوط دجال العطارين بتهمة النصب على المواطنين بزعم فك أعمال السحر

تستخدم طفلها فى التسول، مقطع فيديو يقود الشرطة لضبط هاربة من أحكام بالسجن

الداخلية تكشف تفاصيل ضبط لصوص سرقة 1100 تابلت من مخازن التربية والتعليم

مصدر أمني يكشف حقيقة اعتداء شرطي على السيدات في مترو الأنفاق

ضبط 36 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

ضبط 3 تشكيلات عصابية لسرقة هواتف المواطنين ومهمات الكهرباء في الجيزة وأسوان

ضبط كيان تعليمي بدون ترخيص فى مدينة نصر

ضبط 13 طن دقيق مدعم خلال حملات تموينية على مدار 24 ساعة

الأكثر قراءة

إثيوبيا تغلق باب الحوار، تصريح مستفز لنظام آبى أحمد حول سد النهضة

حقيقة انتظام أحمد فتوح في مران الزمالك بعد إخلاء سبيله

بعد اختفائه، جهود لكشف ملابسات العثور على جثة شاب بجنوب الأقصر

تراجع مفاجئ في سعر الجنيه الذهب بمحلات الصاغة (تحديث لحظي)

مغارة على بابا، لحظة عثور سودانيين على منجم ذهب بالصدفة (فيديو)

إسكان النواب: السعودية تقترب من الفوز بـ صفقة رأس بناس

خالد الغندور يطلب عرض أحمد فتوح على طبيب نفسي

شراقي: إثيوبيا خزنت 19 مليار متر مياه في 2024 والسد العالى يحمي مصر

منوعات

المزيد

الزوجة المطيعة، حملة نسائية في الغرب تروج لفكرة ست البيت التقليدية

حراس الحقيقة، قصة نصب تذكاري يخلد أسماء 551 صحفيًا عراقيا قتلوا خلال عقدين

مغارة على بابا، لحظة عثور سودانيين على منجم ذهب بالصدفة (فيديو)

أول صور للمصحف المترجم هدية شيخ الأزهر للرئيس السيسي

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار النحاس اليوم الإثنين 16-9-2024 في الأسواق

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الإثنين 16 سبتمبر 2024

سعر القصدير اليوم الإثنين 16- 09- 2024 عالميا

أسعار السكر اليوم الاثنين 16 سبتمبر 2024 بالسوق المحلي

المزيد

انفوجراف

محمد صلاح خارج القائمة.. أسرع 5 لاعبين في الدوري الإنجليزي هذا الموسم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم رجوع المسافر فى المنام وعلاقته بزوال الهم والحزن

الإفتاء: قراءة القرآن مصحوبة بالآلات الموسيقية والتغني به محرم شرعًا

شباب حول الرسول، عكرمة بن عمرو بن هشام، الراكب المهاجر

المزيد
الجريدة الرسمية