أخبار الحوادث اليوم، إخلاء سبيل لاعب نادي الزمالك أحمد فتوح بكفالة 50 ألف جنيه، تفاصيل ضبط لصوص سرقة 1100 تابلت من مخازن التربية والتعليم، النيابة العامة تعلن تفعيل بدائل الحبس البسيط

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدى الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

ألقت أجهزة الأمن بقطاع الشرطة المتخصصة، القبض على على دجال العطارين للنصب على المواطنين بزعم فك أعمال السحر وتزويج العوانس ورد المطلقات مقابل مبالغ مالية.

كشفت وزارة الداخلية، تفاصيل ضبط لصوص سرقة 1100 تابلت من مخازن التربية والتعليم بالجيزة.

نفى مصدر أمنى بوزارة الداخلية، صحة مقطع فيديو تم تداوله على عدد من الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعى تضمن الزعم بتعدى أحد أفراد الشرطة على سيدات بإحدى عربات المترو.

قررت محكمة جنايات مرسى مطروح إخلاء سبيل لاعب نادي الزمالك أحمد فتوح، المتهم بدهس أمين شرطة وتعاطي المخدرات، بكفالة 50 ألف جنيه.

افتتحت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بقطاع الوثائق قسم جوازات فرعى خدمات الاستثمار بكلٍ من (السادس من أكتوبر- الإسكندرية).

أكد دفاع أمين الشرطة ضحية لاعب الزمالك أحمد فتوح، بأنه لا تعليق على أحكام القضاء ولن يتغير موقفنا فى القضية أو قبول التصالح أو قبول الدية.

أكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، أن الأحكام تبنى على حجج قطعية الثبوت تفيد الجزم واليقين لا الظن والاحتمال، وأن كل شك في إثبات الجريمة يجب أن يفسر في مصلحة المتهم.

فعلت النيابة العامة نصوص قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية بشأن بدائل عقوبة الحبس البسيط.

انتقلت الأجهزة الأمنية والخدمات المرورية بمديرية أمن الجيزة، لفحص حادث تصادم أتوبيسين بالطريق السياحي اتجاه المنيب.

كشف قطاع الأمن العام، ملابسات واقعة إضرام النيران بإحدى المزارع بالوادى الجديد وضبط مرتكبى الواقعة.









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