الداخلية تفتتح قسمي جوازات هيئة الاستثمار بـ"السادس من أكتوبر والعامرية"

افتتحت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بقطاع الوثائق قسم جوازات فرعى خدمات الاستثمار بكلٍ من (السادس من أكتوبر- الإسكندرية).

وأكدت وزارة الداخلية، قسم جوازات هيئة الإستثمار بالسادس من أكتوبر يقع مقره مبنى الهيئة العامة للإستثمار بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة.



وأوضحت وزارة الداخلية أن قسم جوازات هيئة الاستثمار بالإسكندرية يكون مقره مبنى الهيئة العامة للاستثمار بمنطقة العامرية بالإسكندرية.





وأوضحت وزارة الداخلية أن قسمى الجوازات، ويختصا بـ (الترخيص فى الإقامة للمستثمرين الأجانب وأسرهم – إصدار جوازات سفر المواطنين المتعاملين مع الهيئة والعاملين بها وأسرهم).



وتستمر جهود وزارة الداخلية نحو التطوير والتحديث المتواصل والإرتقاء بمستوى الآداء الأمنى وتطوير الخدمات الجماهيرية للمواطنين والأجانب لضمان حصولهم على الخدمات فى سهولة ويسر.



جاء ذلك فى ضوء السياسة العامة التى تنتهجها الدولة لتشجيع الإستثمار بالبلاد من خلال دعم رجال الأعمال وشركات الإستثمار وتقديم خدمات مميزة للمستثمرين، وإستمرارًا للدور الهام الذى تقوم به وزارة الداخلية فى هذا الشأن.

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