الإثنين 16 سبتمبر 2024
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حوادث

سقوط دجال العطارين بتهمة النصب على المواطنين بزعم فك أعمال السحر

سقوط دجال العطارين
سقوط دجال العطارين

ألقت أجهزة الأمن بقطاع الشرطة المتخصصة، القبض على على دجال العطارين للنصب على المواطنين بزعم فك أعمال السحر وتزويج العوانس ورد المطلقات مقابل مبالغ مالية.

 

سقوط دجال العطارين للنصب على المواطنين 

 

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص–مقيم بمحافظة الفيوم) بالنصب والإحتيال على المواطنين من خلال إدعاء قدرته على مزاولة أعمال الدجل والسحر وإيهامهم بقدرته على العلاج الروحانى مقابل مبالغ مالية، والترويج لنشاطها الإجرامى عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

 

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وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة العطارين بالإسكندرية، وبحوزته (هاتف محمول "بفحصه فنيًا تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى"– الأدوات المستخدمة فى أعمال السحر والدجل)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 

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