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حوادث

الداخلية تكشف تفاصيل ضبط لصوص سرقة 1100 تابلت من مخازن التربية والتعليم

الداخلية تكشف تفاصيل
الداخلية تكشف تفاصيل ضبط لصوص سرقة 1100 تابلت

كشفت وزارة الداخلية، تفاصيل ضبط لصوص سرقة 1100 تابلت من مخازن التربية والتعليم بالجيزة.

تابعت أجهزة وزارة الداخلية، ما تم تداوله متضمنًا سرقة 1100 جهاز "تابلت" من مخازن وزارة التربية والتعليم بالجيزة.

وبالفحص تبين تلقى قسم شرطة أول أكتوبر بالجيزة بلاغا من (مدير عام "بوزارة التربية والتعليم") بتضرره من القائمين على مخزن تابع لجهة عمله كائن بمدينة مبارك التعليمية بالجيزة، لإكتشافه فقد (۱۱۷۹ جهاز تابلت من أصل ١٥٠ألف جهاز) أثناء عمل جرد للمخزن وبمواجهتهم نفوا ارتكابهم الواقعة.

 

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وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الجيزة من تحديد مرتكب الواقعة (عامل بوفية بذات الجهة - سائق بإحدى شركات النقل الذكى) بإستخدام سيارة ملاكى "ملك شقيقة الثانى".


وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما والسيارة المستخدمة فى الواقعة.. وبمواجهتهما اعترف الأول بقيامه باستغلال طبيعة عمله واستيلائه على أجهزة التابلت  على فترات، ووضعها داخل عربة القمامة وإخراجها من محل البلاغ والتقابل مع الأخير وإعطائه الأجهزة المستولى عليها لتصريفها لدى عملائهما، وأضافا بتحصلهما على مبلغ 2,7 مليون جنيه نظير بيع الأجهزة لدى(5 أشخاص عملاء سيئ النية " تم ضبطهم" وبحوزتهم 682 جهاز تابلت من الأجهزة المُبلغ بسرقتها).


وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى إستكمال الجهود لضبط باقى المسروقات.
 

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التربية والتعليم بالجيزة التربية والتعليم التعليمية المسروقات

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