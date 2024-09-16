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حوادث

مصرع شاب وإصابة سيدة في مشاجرة بإمبابة

مشاجرة، فيتو
مشاجرة، فيتو

 لقى شاب مصرعه وأصيبت سيدة في مشاجرة نشبت بسبب خلافات الجيرة بمنطقة إمبابة.

تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارا من غرفة النجدة بتلقيها بلاغا من الأهالي في منطقة إمبابة بنشوب مشاجرة بين طرفين ما أدى إلى سقوط قتيل.

على الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان البلاغ، وبالتحري تبين أن خلافات الجيرة تسببت في حدوث المشاجرة.

وأضافت التحريات أن المشاجرة أسفرت عن مصرع شخص يدعي "محمد.ع."، 38 سنة، أصيب بطعنة نافذة في الصدر كما أصيبت ربة منزل تدعى "فتحية.م." تبلغ من العمر 57 سنة بطعنة بالذراع الأيسر.

وألقي القبض على أطراف المشاجرة وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
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منطقة إمبابة مديرية أمن الجيزة غرفة النجدة إمبابة النيابة العامة

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