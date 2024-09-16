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حوادث

إصابة 12 شخصا بحادث تصادم أتوبيسين بالطريق السياحي في الجيزة

وقوع حادث تصادم في
وقوع حادث تصادم في المنيب، فيتو

 انتقلت الأجهزة الأمنية والخدمات المرورية بمديرية أمن الجيزة، لفحص حادث تصادم  أتوبيسين بالطريق السياحي اتجاه المنيب.

 

وأسفر الحادث عن إصابة 12 شخصا

 تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا من شرطة النجدة مفاده تصادم أتوبيسين  أعلى الطريق السياحي.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ مدفوعة بسيارات إسعاف لنقل المصابين للمستشفى والمعدات اللازمة لرفع آثار الحادث.

وتحرر المحضر اللازمة الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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الأجهزة الأمنية المنيب بالطريق السياحي

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