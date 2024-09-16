إصابة 12 شخصا بحادث تصادم أتوبيسين بالطريق السياحي في الجيزة
انتقلت الأجهزة الأمنية والخدمات المرورية بمديرية أمن الجيزة، لفحص حادث تصادم أتوبيسين بالطريق السياحي اتجاه المنيب.
وأسفر الحادث عن إصابة 12 شخصا
تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا من شرطة النجدة مفاده تصادم أتوبيسين أعلى الطريق السياحي.
وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ مدفوعة بسيارات إسعاف لنقل المصابين للمستشفى والمعدات اللازمة لرفع آثار الحادث.
وتحرر المحضر اللازمة الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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