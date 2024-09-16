مزارع يتفق مع 3 عاطلين لإضرام النيران فى مزرعته واتهام مدير شركة إثر خلافات بينهما

كشف قطاع الأمن العام، ملابسات واقعة إضرام النيران بإحدى المزارع بالوادى الجديد وضبط مرتكبى الواقعة.



تعود تفاصيل الواقعة بتلقى مركز شرطة الداخلة بمديرية أمن الوادى الجديد بلاغا من (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة المركز) بنشوب حريق بــ (600 ماسورة تُستخدم فـى الرى الحديث) مشونة بمزرعته الكائنة بدائرة المركز، وتم السيطرة على الحريق دون حدوث ثمة إصابات" ونتج عنه حدوث تلفيات بالمواسير، وإتهم (مالك ومدير شركة) بارتكاب الواقعة لخلافات مالية بينهما.



وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الأخير وبمناقشته أنكر ما نُسب إليه وعلل إتهام الشاكى له لذات الخلافات.



وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الوادى الجديد عن قيام الـمُبلـــغ بالإتفاق مع 3 عاطلين "لأحدهم معلومات جنائية" على إضرام النيران بمواسير الرى ملكه لإلصاق التهمة بالمشكو فى حقه لإجباره على إنهاء الخلافات بينهما وأمكن ضبطهم.



و بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.