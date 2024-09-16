مصدر أمني يكشف حقيقة اعتداء شرطي على السيدات في مترو الأنفاق

نفى مصدر أمنى بوزارة الداخلية، صحة مقطع فيديو تم تداوله على عدد من الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعى تضمن الزعم بتعدى أحد أفراد الشرطة على سيدات بإحدى عربات المترو.



وأكد المصدر أن مقطع الفيديو المشار إليه "قديم" يعود لعام 2017، وأن خلفيات الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 12 /8 /2017 قام أحد أفراد الشرطة بمحاولة ضبط بائعة متجولة بمحطة مترو منشية الصدر، حال محاولتها الهرب داخل العربة المخصصة للسيدات بالمترو عقب تعديها على أحد أفراد الشرطة وتعاطفت بعض الراكبات معها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال الواقعة وفرد الشرطة آنذاك، كما صدر بيان رسمى يوضح حقيقة الواقعة فى حينه.



وأوضح المصدر أن ذلك يؤكد إفلاس جماعة الإخوان الإرهابية وما دأبت عليه من إستدعاء وقائع وفيديوهات قديمة واجتزائها لمحاولة خداع الرأى العام والنيل من حالة الاستقرار وهو ما يعيه الشعب المصرى.