النيابة العامة تفعل نصوص قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية بشأن بدائل الحبس البسيط
فعلت النيابة العامة نصوص قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية بشأن بدائل عقوبة الحبس البسيط.
وقالت النيابة العامة إنه في إطار حرصها على تفعيل بدائل عقوبة الحبس البسيط، وفي ضوء أحكام المادة 18 من قانون العقوبات، والمادة ٤٧٩ من قانون الإجراءات الجنائية؛ قررت النيابة العامة تشغيل ٥٤ محكوما عليهم - بدائرة نيابة استئناف القاهرة - خارج مراكز الإصلاح والتأهيل بدلا من تنفيذ عقوبة الحبس البسيط عليهم.
وجاء ذلك تحقيقًا لمصلحة المحكوم عليهم في القضايا البسيطة، وحماية لهم من اكتساب سلوكيات إجرامية إذا ما تم حبسهم مع عتاة الإجرام وأرباب السوابق، وتخفيفًا عن کاهل مراكز الإصلاح والتأهيل ومراكز الاحتجاز.
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