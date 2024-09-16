الإثنين 16 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

النيابة العامة تفعل نصوص قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية بشأن بدائل الحبس البسيط

النيابة العامة، فيتو
النيابة العامة، فيتو

 فعلت  النيابة العامة نصوص قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية بشأن بدائل عقوبة الحبس البسيط.

وقالت النيابة العامة إنه في إطار حرصها على تفعيل بدائل عقوبة الحبس البسيط، وفي ضوء أحكام المادة 18 من قانون العقوبات، والمادة ٤٧٩ من قانون الإجراءات الجنائية؛ قررت النيابة العامة تشغيل  ٥٤ محكوما عليهم - بدائرة نيابة استئناف القاهرة - خارج مراكز الإصلاح والتأهيل بدلا من تنفيذ عقوبة الحبس البسيط عليهم.

وجاء ذلك تحقيقًا لمصلحة المحكوم عليهم في القضايا البسيطة، وحماية لهم من اكتساب سلوكيات إجرامية إذا ما تم حبسهم مع عتاة الإجرام وأرباب السوابق، وتخفيفًا عن کاهل مراكز الإصلاح والتأهيل ومراكز الاحتجاز.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

قانونى العقوبات والإجراءات الجنائية عقوبة الحبس البسيط بدائل عقوبة الحبس البسيط النيابة العامة

مواد متعلقة

قبل بدء جلسة محاكمته بتهمة القتل الخطأ، نص أقوال لاعب الزمالك أحمد فتوح امام النيابة العامة

قرار جديد من النيابة العامة بشأن عامل المزلقان والسائقين في حادث قطاري الزقازيق

النيابة العامة تعاين موقع حادث تصادم قطاري الزقازيق (صور)

الأكثر قراءة

رئيس شعبة الأدوية يكشف مفاجأة عن زيادات أخرى قادمة في سعر الدواء

بحضور السيسي، موقف نبيل من وزير الأوقاف تجاه شيخ الأزهر في حفل المولد النبوي

أحمد فتوح يتصدر التريند بمشاهد مؤثرة، وجماهير الزمالك: ظلم نفسه

شقيق نجم الأهلي يؤازر أحمد فتوح أمام جنايات مطروح (فيديو وصور)

ابنة ضحية القتل الخطأ على يد أحمد فتوح: «لو كانوا جابوا بابا حتة واحدة كان ممكن نسامح» (فيديو وصور)

الطماطم تقفز 7 جنيهات، أسعار الخضراوات اليوم في سوق العبور

بعد طلبات دفاع أحمد فتوح، كل ما تريد معرفته عن ضوابط الدية في الإسلام ومقدارها

قبل بدء جلسة محاكمته بتهمة القتل الخطأ، نص أقوال لاعب الزمالك أحمد فتوح امام النيابة العامة

منوعات

المزيد

بريطانيا تعاني نقصا حادا في مشروب كحولي بسبب سوء الطقس

التحقيق مع رئيس وزراء بريطانيا بسبب ملابس زوجته

مزارع روسي يحطم الرقم القياسي بأكبر يقطينة تزن 817 كيلو جرام (فيديو)

نجاح أول عملية تجول في الفضاء

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس اليوم الإثنين 16-9-2024 في الأسواق

سعر الجنيه الذهب في محلات الصاغة اليوم الإثنين 16 سبتمبر 2024

أسعار السكر اليوم الإثنين 16 سبتمبر 2024 بالسوق المحلى

سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه اليوم الاثنين 16 سبتمبر 2024

المزيد

انفوجراف

في اتهام اللاعب بتعاطي المخدرات والقتل الخطأ.. 7 طلبات لمحامي أحمد فتوح أمام جنايات مطروح (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الغيوم في المنام وعلاقته بالراحة والاستقرار

بعد طلبات دفاع أحمد فتوح، كل ما تريد معرفته عن ضوابط الدية في الإسلام ومقدارها

الاستعداد ليوم القيامة، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 18 بسورة الحشر

المزيد
الجريدة الرسمية