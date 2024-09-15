أخبار الرياضة اليوم: الأهلي يضع قدما في مجموعات دوري الأبطال.. وزير الشباب يتدخل لحل أزمة الاستقالات داخل اتحاد اليد.. وقلق في الزمالك من رحيل زيزو مجانا

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

الأهلى، فاز النادي الأهلي على نظيره جورماهيا الكيني بنتيجة 3-0 في المباراة التي جمعت الفريقين، في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي 2024 /2025.

وسجل رامي ربيعة الهدف الأول في الدقيقة 14، وجاء الهدف الثاني من خلال اللاعب بيرسي تاو في الدقيقة 15، وعاد بيرسي تاو وسجل الهدف الثاني له والثالث للأهلي بالدقيقة 74.

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، اليوم الأحد، عن رغبة نادي ليفربول في التعاقد مع الدولي المصري عمر مرموش، نجم فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني، في الميركاتو الشتوي خلال شهر يناير المقبل.

عقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور حسن مصطفي رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد وآمال خليفة المدير التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة اليد والدكتور محمد الأمين رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد والكابتن عمرو صلاح أمين صندوق الاتحاد المصري لكرة اليد جلسة ودية بصالة حسن مصطفي بمدينة ٦ أكتوبر تم خلالها إنهاء الأزمة المتعلقة بالاستقالة التي تقدم بها عمرو صلاح أمين صندوق الاتحاد المصري لكرة اليد وإثنائه عن الاستقالة التي كان تقدم بها.

استقر مسئولو نادي الزمالك على تجديد عقد محمد عبد الشافي الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي لمدة موسم آخر، وذلك بعد مشاركة اللاعب في تدريبات الفريق.

ومن المنتظر أن يعقد مسئولو نادي الزمالك جلسة مع اللاعب خلال الأيام المقبلة من أجل توقيع عقود التجديد.

الكونفدرالية، خطف فريق الهلال الليبي فوزا صعبا من فريق المصري البورسعيدي بثلاثة اهداف مقابل هدفين من المباراة على ملعب شهداء بنينا بمدينة بنغازي الليبية بذهاب الدور التمهيدي الثاني من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

تسيطر حالة من القلق على مجلس إدارة نادي الزمالك من رحيل أحمد سيد زيزو عن صفوف الأبيض بشكل مجاني بعد نهاية موسم 2024-2025.

ويحق لـ زيزو التوقيع لأي ناد بشكل مجاني في يناير المقبل على أن ينتقل له بنهاية الموسم الجاري وفقا للمعايير التي وضعها الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا في العام الأخير من عقد اللاعب مع النادي.

الأهلى، يخضع يحيى عطية الله لاعب الأهلي، لفحص طبي بعد شكواه من آلام في القدم خلال مباراة الفريق أمام جورماهيا الكيني بنتيجة 3-0 في المباراة التي جمعت الفريقين، في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي 2024 /2025.

وبهذا الفوز حقق النادي الأهلي إنجازا جديدا، حيث أصبح أول ناد مصري يتغلب على فريق جورماهيا الكيني في عقر دارهم خلال تاريخ البطولات الإفريقية.

الأهلى، أعرب مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، عن سعادته بالفوز أمام جورماهيا الكيني بدوري أبطال أفريقيا.

وقال مارسيل كولر: يحيي عطية الله لعب مباراة كبيرة رغم أنه لم يتدرب مع الفريق وبدايته مبشرة جدا، ولكنه شعر بالآلام لذلك قمت باستبداله.

منتخب مصر، طالب حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، مسئولي اتحاد الكرة بضرورة صرف مكافآت الفوز على كاب فيردي وبوتسوانا للاعبي منتخب مصر، قبل انطلاق معسكر الفريق في أجندة أكتوبر المقبل.

فاز فريق برشلونة على نظيره جيرونا بنتيجة 4-1 في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "مونتليفي" بالجولة الخامسة لبطولة الدوري الإسباني الممتاز.



سجل رباعية برشلونة كل من اللاعب الشاب لامين يامال في الدقيقة 30 و37، ودانيال أولمو في الدقيقة 47 وبيدري في الدقيقة 64، فيما سجل هدف جيرونا الوحيد اللاعب ستواني في الدقيقة 80.