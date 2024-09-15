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رياضة

المصري يخسر من الهلال الليبي 3-2 في الكونفدرالية

المصري البورسعيدي،
المصري البورسعيدي، فيتو

الكونفدرالية، خطف فريق الهلال الليبي فوزا صعبا من فريق المصري البورسعيدي بثلاثة أهداف مقابل هدفين من المباراة على ملعب شهداء بنينا بمدينة بنغازي الليبية بذهاب الدور التمهيدي الثاني من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

 

مباراة الهلال الليبي والمصري

أحرز هدف المصري الأول صلاح محسن في الدقيقة 44 بعد أن انفرد بحارس المرمى.

وتعادل الهلال الليبي في الدقيقة 50 بعد تسديدة قوية في مرمى المصري.

وأعاد صلاح محسن المقدمة للمصري البورسعيدي بتسجيله هدف الفريق الثاني في الدقيقة 63.

ثم سجل فيصل البدري الهدف الثاني لنادي الهلال ليعيد المباراة إلى نقطة البداية في الدقيقة 68.

ثم تقدم الهلال بالهدف الثالث في الدقيقة 80.

تشكيل المصري أمام الهلال الليبي

وكان تشكيل المصري البورسعيدي لمباراة الهلال الليبي بالدور التمهيدي الثاني للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية 

محمود جاد لحراسة المرمى.

خط الدفاع: كريم العراقي، محمد دبش، باهر المحمدي، حسن علي.

خط الوسط: محمود حمادة، أمادو باه، ميدو جابر، عبد الرحيم دغموم، محمد الشامي.

خط الهجوم:  صلاح محسن.


فيما ضمت قائمة البدلاء محمود حمدي، أحمد عيد  ، عمرو سعداوي، يوسف الجوهري، محمد مخلوف، خالد الغندور، حسين فيصل،  كريم بامبو، فخر الدين بن يوسف.
 

 الجابوني تانجوي ميبيامي حكمًا لمباراة الهلال الليبي والمصري بالكونفيدرالية

وضم طاقم تحكيم مباراة  النادي المصري البورسعيدي ومضيفه فريق الهلال الليبي كل من: الجابوني تانجوي ميبيامي حكمًا للساحة ومعه مساعد الحكم الأول أبيلميرو مونتينجرو  من ساوتومي وبرنسيب، ومساعد الحكم الثاني أوربن ندونج من الجابون، فيما يتولى جريج موكاجني مهام الحكم الرابع، بينما تولى التشادي جيمين ديمبيلي مهام منسق المباراة، ويتولى التونسي يسر سعد الله مهام مراقبة التحكيم.

 

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