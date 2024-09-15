الأحد 15 سبتمبر 2024
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رياضة

اتحاد جدة يتقدم على الوحدة 3-1 في الشوط الأول (فيديو)

بنزيما
بنزيما

تقدم فريق اتحاد جدة على نظيره الوحدة بنتيجة 3-1 في الشوط الأول من المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب الملك عبد الله الدولي ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

افتتح كريم بنزيما التسجيل لـ اتحاد جدة في الدقيقة الثانية من عمر المباراة قبل أن يضاعف حسام عوار النتيجة في الدقيقة 12، وسجل يوسف أمين هدف الوحدة الأول في الدقيقة 30، وسجل البرازيلي فابينيو الهدف الثالث للنمور في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

تشكيل اتحاد جدة أمام الوحدة في الدوري السعودي

في حراسة المرمى: رايكوفيتش

في خط الدفاع: فواز الصقور- بيريرا - سعد ال موسى - حسن كادش

في خط الوسط: فابيينو - كانتي- حسام عوار

في خط الهجوم: موسى ديابي- بيرجوين - كريم بنزيما.

ويحتل اتحاد جدة المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي الممتاز برصيد 6 نقاط بينما يحتل الوحدة المركز الثامن برصيد 4 نقاط.

وكان الاتحاد  حقق الفوز على الخلود في الجولة الأولى من الدوري السعودي بهدف مقابل لا شيء فيما انتصر على التعاون بهدفين مقابل هدف في الجولة الثانية.

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