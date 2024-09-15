قلق في الزمالك من رحيل زيزو بشكل مجاني وهذا تصرف مجلس الإدارة

تسيطر حالة من القلق على مجلس إدارة نادي الزمالك من رحيل أحمد سيد زيزو عن صفوف الأبيض بشكل مجاني بعد نهاية موسم 2024-2025.

ويحق لـ زيزو التوقيع لأي ناد بشكل مجاني في يناير المقبل على أن ينتقل له بنهاية الموسم الجاري وفقا للمعايير التي وضعها الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا في العام الأخير من عقد اللاعب مع النادي.

أحمد سيد زيزو

وعلمت فيتو أن مجلس إدارة نادي الزمالك تسيطر عليه حالة من القلق بعد الفشل في تجديد عقد اللاعب خلال الفترة الماضية بالإضافة إلى رفض عرض نيوم السعودي في الميركاتو الصيفي والذي كان مغريا للاعب من الناحية المادية.

وقال المصدر إن الزمالك يخشى أن يتلقى زيزو عروضا خليجية خلال الأيام القادمة للتوقيع مع أحدها في يناير القادم ويرحل عن الفريق بشكل مجاني في الصيف المقبل.

وأشار المصدر إلى أن الزمالك يجهز عرضا ماليا ضخما بمساعدة ممدوح عباس رئيس النادي السابق لتجديد عقد زيزو.

وقال إن مجلس الإدارة كان قد وعد زيزو بتدعيم الفريق بصفقات قوية للمنافسة على البطولات وهو بالفعل ما حدث ويتبقى فقط ترضية اللاعب ماديا من أجل تجديد عقده.