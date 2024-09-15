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رياضة

الأهلي يضع قدما في مجموعات دوري الأبطال بالفوز على جورماهيا بثلاثية (فيديو وصور)

الأهلي
الأهلي

الأهلى، فاز النادي الأهلي على نظيره جورماهيا الكيني بنتيجة 3-0 في المباراة التي جمعت الفريقين، في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي 2024 /2025.

وسجل رامي ربيعة الهدف الأول في الدقيقة 14، وجاء الهدف الثاني من خلال اللاعب بيرسي تاو في الدقيقة 15، وعاد بيرسي تاو وسجل الهدف الثاني له والثالث للأهلي بالدقيقة 74.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الأهلي وجورماهيا يوم السبت المقبل.

القناة الناقلة لمباراة الأهلى وجورماهيا 

وتذاع مباراة الأهلي وجورماهيا الكيني على قناة أبوظبى الرياضية.

تشكيل الأهلي أمام جورماهيا الكيني

ودخل الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي 

الدفاع: يحيى عطية الله وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمد هاني 

الوسط: إمام عاشور ومروان عطية وأكرم توفيق 

الهجوم: بيرسي تاو وحسين الشحات ووسام أبو علي 

 

 

موعد عودة بعثة الأهلي إلى القاهرة

وتعود بعثة الأهلي إلى القاهرة عقب خوض مباراة جورماهيا الكيني مباشرة اليوم في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا حيث تتوجه البعثة مباشرة من ملعب المباراة إلى مطار نيروبي. 

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