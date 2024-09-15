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رياضة

ليفربول يرغب في التعاقد مع عمر مرموش بالميركاتو الشتوي القادم

عمر مرموش، فيتو
عمر مرموش، فيتو

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، اليوم الأحد، عن رغبة نادي ليفربول في التعاقد مع الدولي المصري عمر مرموش، نجم فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني، في الميركاتو الشتوي خلال شهر يناير المقبل.

 

ليفربول يراقب عمر مرموش للتعاقد معه 

وأكدت صحيفة “ليفربول إيكو” أن نادي ليفربول يسعى للتعاقد مع عمر مرموش في شهر يناير المقبل، ولكنه سيجد منافسة مع بعض الأندية مثل توتنهام، ونيوكاسل وآرسنال وكريستال بالاس، الراغبين في ضم اللاعب المهاجم. 

وأضافت الصحيفة، أن مرموش حقق بداية رائعة مع فريقه فرانكفورت، وقدم مستوى مثالي، وساهم في الكثير من الأهداف على مدار الموسم الماضي، وسيكون حلا مثاليا للخط الأمامي لفريق الهولندي أرني سلوت المدرب الحالي لفريق ليفربول. 

وأشارت الصحيفة إلى أن عمر مرموش متحمس لفكرة التواجد في الدوري الإنجليزي الممتاز، خاصة بعد تألقه مع فرانكفورت على مدار الموسم الماضي وكذلك مع بداية الموسم الحالي.

وكان عمر مرموش قد شارك في فوز فريقه أمس السبت، على فولفسبورج بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات الدوري الألماني وسجل مرموش الهدفين في شباك فريقه السابق.

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