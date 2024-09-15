الترجي التونسي يضع قدما في مجموعات دوري الأبطال بالفوز على ديكيداها برباعية

فاز فريق الترجي التونسي على نظيره ديكيداها بطل الصومال بنتيجة 4-1 في المباراة التي جمعت الفريقين على الملعب الأولمبي حمادي العقربي برادس في ذهاب دور الـ 32 ببطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم موسم 2024-2025.

سجل رباعية الترجي التونسي كل من يان ميديرو ساس في الدقيقة 27 ويوسف بلايلي في الدقيقة 50 و79، وياسين مرياح في الدقيقة 67.

الأهلي يفوز على جورماهيا الكيني

وفاز النادي الأهلي على نظيره جورماهيا الكيني بنتيجة 3-0 في المباراة التي جمعت الفريقين، في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي 2024 /2025.

وسجل رامي ربيعة الهدف الأول في الدقيقة 14، وجاء الهدف الثاني من خلال اللاعب بيرسي تاو في الدقيقة 15، وعاد بيرسي تاو وسجل الهدف الثاني له والثالث للأهلي بالدقيقة 74.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الأهلي وجورماهيا يوم السبت المقبل.