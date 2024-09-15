لامين يامال يحقق إنجازا غير مسبوق مع برشلونة
فاز فريق برشلونة على نظيره جيرونا بنتيجة 4-1 في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "مونتليفي" بالجولة الخامسة لبطولة الدوري الإسباني الممتاز.
سجل رباعية برشلونة كل من اللاعب الشاب لامين يامال في الدقيقة 30 و37، ودانيال أولمو في الدقيقة 47 وبيدري في الدقيقة 64، فيما سجل هدف جيرونا الوحيد اللاعب ستواني في الدقيقة 80.
لامين يامال يحقق إنجازا غير مسبوق
وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، ففي عمر 17 عاما و64 يوما، سجل لامين يامال أول ثنائية له خارج الأرض لصالح برشلونة.
وأشارت الشبكة إلى أن هذه الثنائية هي الثانية للنجم يامال بشكل عام، بعد أن سجل أول ثنائية له في فبراير الماضي، ضد غرناطة، أيضا في بطولة الليجا.
وأضافت الشبكة أنه لا يوجد أي لاعب في الدوري الإسباني، خلال عام 2024، حقق عدد أكبر من الاستحواذ على الكرة في الثلث الأخير من الملعب، مقارنة بلاعب برشلونة لامين يامال (20 مرة).
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