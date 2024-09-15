وزير الرياضة يتدخل لحل أزمة الاستقالات داخل اتحاد اليد

عقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور حسن مصطفي رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد وآمال خليفة المدير التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة اليد والدكتور محمد الأمين رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد والكابتن عمرو صلاح أمين صندوق الاتحاد المصري لكرة اليد جلسة ودية بصالة حسن مصطفي بمدينة ٦ أكتوبر تم خلالها إنهاء الأزمة المتعلقة بالاستقالة التي تقدم بها عمرو صلاح أمين صندوق الاتحاد المصري لكرة اليد وإثنائه عن الاستقالة التي كان تقدم بها .

وفي سياق متصل تابع وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي والدكتور حسن مصطفي رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد من المدرجات المباراة الودية لمنتخبنا القومي المصري لكرة اليد للكراسي المتحركة أمام نظيره الأمريكي والتي انتهت بفوز المنتخب المصري والذي يستعد لخوض منافسات بطولة العالم للكراسي المتحركة والتي تنطلق يوم الثلاثاء المقبل بمشاركة ٨ دول في الفترة من ١٧ سبتمبر حتي ٢١ سبتمبر الجاري.

وكان عمرو صلاح، أمين صندوق اتحاد كرة اليد، تقدم باستقالة من منصبه إلى الاتحاد الدولي لكرة اليد.

وكان مجلس إدارة اتحاد كرة اليد، تم تعيينه كلجنة مؤقتة من الاتحاد الدولي لكرة اليد، قبل أن يتقدم عمرو صلاح باستقالته، لتصبح الاستقالة الثانية خلال أسبوع بعد كرام كردي عضو مجلس الإدارة.

وقال عمرو صلاح أمين صندوق اتحاد كرة اليد في استقالته التي تقدم بها إلى أمل خليفة المدير التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة اليد: “أرجو قبول اعتذاري عن عدم الاستمرار في اللجنة التي تدير الاتحاد المصري لكرة اليد نظرا لظروفي الشخصية والتزامي المهني كمدير لكأس العالم للأندية”.

كرام كردي يستقيل من اتحاد كرة اليد

وكان كرام كردي، عضو اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد كرة اليد، تقدم باستقالة رسمية من منصبه، قدمها إلى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وقال “كردي” في الاستقالة أن اتحاد كرة اليد يدار بأسلوب يفتقد المصداقية والشفافية، ولا يملك قراره.

استقالة كرام كردي، فيتو

وأوضح كردي خلال الاستقالة، أنه قرر تأجيل قراره لما بعد ختام مشاركة المنتخب الوطني في البطولة الأفريقية ودورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، حفاظا على استقرار الفريق.

ويعاني اتحاد كرة اليد من عدد كبير من الأزمات والمشاكل الإدارية، أثرت على أداء المنتخبات الوطنية في مختلف البطولات على المستوى القاري والعالمي.