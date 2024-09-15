الأحد 15 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

وزير الرياضة يتدخل لحل أزمة الاستقالات داخل اتحاد اليد

وزير الرياضة يتدخل
وزير الرياضة يتدخل لحل أزمة استقالات اتحاد اليد

عقد  الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور حسن مصطفي رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد  وآمال خليفة المدير التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة اليد والدكتور محمد الأمين رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد والكابتن عمرو صلاح أمين صندوق الاتحاد المصري لكرة اليد جلسة ودية بصالة حسن مصطفي بمدينة ٦ أكتوبر تم خلالها إنهاء الأزمة المتعلقة بالاستقالة التي تقدم بها عمرو صلاح أمين صندوق الاتحاد المصري لكرة اليد  وإثنائه  عن الاستقالة  التي كان تقدم بها  .

وفي سياق متصل تابع وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي والدكتور حسن مصطفي رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد من المدرجات  المباراة الودية لمنتخبنا القومي المصري لكرة اليد للكراسي المتحركة أمام نظيره الأمريكي والتي انتهت بفوز المنتخب المصري والذي يستعد لخوض منافسات بطولة العالم للكراسي المتحركة والتي تنطلق يوم الثلاثاء المقبل بمشاركة ٨ دول في الفترة من ١٧ سبتمبر حتي ٢١ سبتمبر الجاري.

وكان عمرو صلاح، أمين صندوق اتحاد كرة اليد، تقدم باستقالة من منصبه إلى الاتحاد الدولي لكرة اليد.

وكان مجلس إدارة اتحاد كرة اليد، تم تعيينه كلجنة مؤقتة من الاتحاد الدولي لكرة اليد، قبل أن يتقدم عمرو صلاح باستقالته، لتصبح الاستقالة الثانية خلال أسبوع بعد كرام كردي عضو مجلس الإدارة.

وقال عمرو صلاح أمين صندوق اتحاد كرة اليد في استقالته التي تقدم بها إلى أمل خليفة المدير التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة اليد: “أرجو قبول اعتذاري عن عدم الاستمرار في اللجنة التي تدير الاتحاد المصري لكرة اليد نظرا لظروفي الشخصية والتزامي المهني كمدير لكأس العالم للأندية”.

كرام كردي يستقيل من اتحاد كرة اليد

وكان كرام كردي، عضو اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد كرة اليد، تقدم باستقالة رسمية من منصبه، قدمها إلى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وقال “كردي” في الاستقالة أن اتحاد كرة اليد يدار بأسلوب يفتقد المصداقية والشفافية، ولا يملك قراره.

استقالة كرام كردي، فيتو

وأوضح كردي خلال الاستقالة، أنه قرر تأجيل قراره لما بعد ختام مشاركة المنتخب الوطني في البطولة الأفريقية ودورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، حفاظا على استقرار الفريق.

ويعاني اتحاد كرة اليد من عدد كبير من الأزمات والمشاكل الإدارية، أثرت على أداء المنتخبات الوطنية في مختلف البطولات على المستوى القاري والعالمي.

 

قلق في الزمالك من رحيل زيزو بشكل مجاني وهذا تصرف مجلس الإدارة

الدوري الإنجليزي، نيوكاسل يقلب تأخره للفوز بثنائية أمام وولفرهامبتون

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

وزير الرياضة أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة حسن مصطفي رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد كرة اليد

مواد متعلقة

وزير الرياضة يطمئن علي جاهزية صالة حسن مصطفي لاستقبال بطولة العالم لليد للكراسي

بحضور أشرف صبحي، وزارة الرياضة تحتفل بذكرى المولد النبوي بمركز شباب الإمامين

لبحث زيادة الموارد، أشرف صبحي يلتقي رؤساء أندية الإسماعيلي والمنصورة ومنتخب السويس

وزير الرياضة يناقش ترتيبات استضافة بطولة العالم للبادل

غياب فاتي عن قائمة برشلونة أمام جيرونا في الدوري الإسباني

منح التفوق للسيتي على كل الأندية ويطارد رونالدو، هالاند يكتب التاريخ في الدوري الإنجليزي

ضمن صفقة مروان عطية، الاتحاد السكندري يقترب من ضم لاعب الأهلي

قبل افتتاحه رسميا، أشرف صبحي يتفقد غدا مركز شباب الجزيرة 2

الأكثر قراءة

أول تعليق من كامالا هاريس على حادث إطلاق نار بالقرب من ترامب

ضربة لنظام آبي أحمد، زيادة فرص الحرب بين الصومال وإثيوبيا بعد فشل المحادثات

منة عدلي القيعي تعلن خطبتها للفنان يوسف حشيش

500 جنيه منحة المولد النبوي الشريف للعمالة غير المنتظمة

تصفيات أمم إفريقيا، موعد مباراتي منتخب مصر أمام موريتانيا

مصرع وإصابة 4 أشخاص إثر انفجار أسطوانة غاز داخل محل بمدينة نصر

القبض على شاب بتهمة استدراج طالبة والاعتداء الجنسي عليها داخل شقته بالمطرية

شروط التقديم على شقق جنة مصر بنظام الحجز الفوري

منوعات

المزيد

ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات في بورما إلى 113 شخصا

ارتفاع أعداد المصابين جراء الأمطار الغزيرة والسيول بمدينة سبها الليبية لـ39

تجعل الرجال يبكون، صحيفة تتهم ميجان ماركل بالدكتاتورية

روبوت "ozmo" ينهي مهنة عمال تنظيف النوافذ في أمريكا

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الشوفان مساء اليوم الأحد 15- 09- 2024 في الأسواق

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الأحد 15-9-2024 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الأحد 15-9-2024 في الأسواق

أسعار الأسماك اليوم، البوري بـ 160 جنيهًا في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

الكويت أسقطت عنه الجنسية بعد 35 عامًا.. من هو رئيس حكومة الغزو المعين بقرار من صدام حسين ؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عالم أزهري عن جواز سرقة الكهرباء: محدش على راسه ريشة والمساجد بتدفع (فيديو)

تفسير رؤية العدو في المنام وعلاقتها بوجود مشاكل عائلية

رد مفحم من إمام جامع عمرو بن العاص على منكري الاحتفال بالمولد النبوي (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية