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رياضة

أول تعليق من مارسيل كولر بعد الفوز أمام جورماهيا الكيني (فيديو)

مارسيل كولر،فيتو
مارسيل كولر،فيتو

الأهلى، أعرب مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، عن سعادته بالفوز أمام جورماهيا الكيني بدوري أبطال أفريقيا.

وقال مارسيل كولر: يحيي عطية الله لعب مباراة كبيرة رغم أنه لم يتدرب مع الفريق وبدايته مبشرة جدا، ولكنه شعر بالآلام لذلك قمت باستبداله.

وتابع: أنا سأبلغ  عامي ال 64 والكرة تعتبر حياتي وشغفي باللعبة أنقله للاعبين.

وأضاف:  كنت مصر على الراحة للاعبين للابتعاد فترة عن الكرة حتى يعودوا بكامل مستواهم وشغفهم بالكرة.

 

وفاز النادي الأهلي على نظيره جورماهيا الكيني بنتيجة 3-0 في المباراة التي جمعت الفريقين، في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي 2024 /2025.

وبهذا الفوز يصل الأهلي  للمباراة 23 على التوالي بدون هزيمة في دوري أبطال إفريقيا تحت قيادة السويسري مارسيل كولر.

 

موعد مباراة الأهلي وجورماهيا المقبل 

وينتظر الأهلي مواجهة جورماهيا الكيني في مباراة العودة يوم السبت 21 سبتمبر في تمام السابعة مساء على استاد القاهرة.

وسجل رامي ربيعة الهدف الأول في الدقيقة 14، وجاء الهدف الثاني من خلال اللاعب بيرسي تاو في الدقيقة 15، وعاد بيرسي تاو وسجل الهدف الثاني له والثالث للأهلي بالدقيقة 74.

 

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الأهلي وجورماهيا يوم السبت المقبل.

تشكيل  الأهلي أمام جورماهيا الكيني

ودخل الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي 

الدفاع: يحيى عطية الله وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمد هاني 

الوسط: إمام عاشور ومروان عطية وأكرم توفيق 

الهجوم: بيرسي تاو وحسين الشحات ووسام أبو علي 

 

 

موعد عودة بعثة الأهلي إلى القاهرة

وتعود بعثة الأهلي إلى القاهرة عقب خوض مباراة جورماهيا الكيني مباشرة اليوم في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا حيث تتوجه البعثة مباشرة من ملعب المباراة إلى مطار نيروبي. 

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