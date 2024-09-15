فحص طبي ليحيي عطية الله بعد إصابته أمام جورماهيا الكيني

الأهلى، يخضع يحيى عطية الله لاعب الأهلي، لفحص طبي بعد شكواه من آلام في القدم خلال مباراة الفريق أمام جورماهيا الكيني بنتيجة 3-0 في المباراة التي جمعت الفريقين، في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي 2024 /2025.

وبهذا الفوز حقق النادي الأهلي إنجازا جديدا، حيث أصبح أول ناد مصري يتغلب على فريق جورماهيا الكيني في عقر دارهم خلال تاريخ البطولات الإفريقية.

موعد مباراة الأهلي وجورماهيا المقبل

وينتظر الأهلي مواجهة جورماهيا الكيني في مباراة العودة يوم السبت 21 سبتمبر في تمام السابعة مساء على استاد القاهرة.

وسجل رامي ربيعة الهدف الأول في الدقيقة 14، وجاء الهدف الثاني من خلال اللاعب بيرسي تاو في الدقيقة 15، وعاد بيرسي تاو وسجل الهدف الثاني له والثالث للأهلي بالدقيقة 74.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الأهلي وجورماهيا يوم السبت المقبل.

تشكيل الأهلي أمام جورماهيا الكيني

ودخل الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: يحيى عطية الله وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمد هاني

الوسط: إمام عاشور ومروان عطية وأكرم توفيق

الهجوم: بيرسي تاو وحسين الشحات ووسام أبو علي

موعد عودة بعثة الأهلي إلى القاهرة

وتعود بعثة الأهلي إلى القاهرة عقب خوض مباراة جورماهيا الكيني مباشرة اليوم في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا حيث تتوجه البعثة مباشرة من ملعب المباراة إلى مطار نيروبي.