5 طواقم إطفاء وأربع طائرات لإخماد حريق هائل شمال إسرائيل

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، بأن 5 طواقم إطفاء وأربع طائرات تعمل على إخماد حريق كبير يهدد المنازل في مدينة طبريا بشمال إسرائيل.

حريق كبير ينتشر بسرعة

وأضافت تقارير إسرائيلية عن مسئول ميداني في تل ابيب يدعى “رشيف مئير الباز” قال “هذا حريق كبير ينتشر بسرعة في ظل الرياح القوية في المنطقة”.

انتشار النيران نحو المنازل

وأشارت وسائل الإعلام إلى وجود رجال الإطفاء وطائرات الإطفاء بكثافة من أجل وقف انتشار النيران نحو المنازل.

وعلى الجانب الأخر قال أبو عبيدة الناطق الرسمي باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحماس، مساء اليوم الأحد، إن الحركة تبارك العملية النوعية التي نفذها الحوثيين واستهدفت موقعا عسكريا قرب تل أبيب.

وتابع أبو عبيدة: "نثمن وقفة الشعب اليمني العزيز إلى جانب إخوانه في فلسطين واستعداده لتقديم التضحيات في سبيل ذلك، والسلاح المستخدم في العملية والهدف نقلة نوعية ستكون لها مفاعيل في معركة طوفان الأقصى".

نقلة نوعية مؤثرة في معركة طوفان الأقصى

وأضاف: "الكيان الصهيوني لا يزال عالقا في وحل غزة ويفشل هو وحلفاؤه في إحباط أو اعتراض صاروخ واحد، والذي يفشل في اعتراض صاروخ أعجز من أن يوسع الحرب في جبهات جديدة سيتلقى منها مفاجآت"، مشددا على أن توسيع الحرب إلى جبهات أخرى خطوة غبية تعني أن نتنياهو يقود كيانه المهترئ نحو كارثة محققة.

واستطرد: "السلاح والهدف والتفاصيل التي أطلعنا عليها إخوتنا في اليمن نقلة نوعية لها مفاعيل بمعركة طوفان الأقصى".