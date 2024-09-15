أبو عبيدة عن عملية الحوثي ضد الاحتلال: نقلة نوعية مؤثرة في معركة طوفان الأقصى

قال أبو عبيدة الناطق الرسمي باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحماس، مساء اليوم الأحد، إن الحركة تبارك العملية النوعية التي نفذها الحوثيين واستهدفت موقعا عسكريا قرب تل أبيب.

وتابع أبو عبيدة: "نثمن وقفة الشعب اليمني العزيز إلى جانب إخوانه في فلسطين واستعداده لتقديم التضحيات في سبيل ذلك، والسلاح المستخدم في العملية والهدف نقلة نوعية ستكون لها مفاعيل في معركة طوفان الأقصى".

نقلة نوعية مؤثرة في معركة طوفان الأقصى

وأضاف: "الكيان الصهيوني لا يزال عالقا في وحل غزة ويفشل هو وحلفاؤه في إحباط أو اعتراض صاروخ واحد، والذي يفشل في اعتراض صاروخ أعجز من أن يوسع الحرب في جبهات جديدة سيتلقى منها مفاجآت"، مشددا علي أن توسيع الحرب إلى جبهات أخرى خطوة غبية تعني أن نتنياهو يقود كيانه المهترئ نحو كارثة محققة.

واستطرد: "السلاح والهدف والتفاصيل التي أطلعنا عليها إخوتنا في اليمن نقلة نوعية لها مفاعيل بمعركة طوفان الأقصى".