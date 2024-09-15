الأحد 15 سبتمبر 2024
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خارج الحدود

إسرائيل تستغل طالبي اللجوء الأفارقة في حربها على غزة

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

ذكرت صحيفة "هآرتس" أن إسرائيل تستغل طالبي اللجوء الأفارقة لتجنيدهم في جيش الاحتلال الإسرائيلي ودفعهم للمشاركة في الحرب على قطاع غزة، مقابل المال ووعود بتسوية أوضاعهم القانونية.

 إسرائيل تستغل طالبي اللجوء الأفارقة لتجنيدهم

كما ذكرت الصحيفة أنه يعيش في إسرائيل نحو 30 ألف طالب لجوء من أفريقيا، معظمهم من الشباب، ونحو 3500 منهم سودانيون يتمتعون بوضع مؤقت حصلوا عليه من المحكمة في ظل عدم صدور قرار بشأن طلبات لجوئهم.

ولفتت إلى أنه في هجوم 7 أكتوبر قتل ثلاثة من طالبي اللجوء. بعد ذلك، تطوع الكثير منهم في الزراعة وفي الجيش المدني، وكان هناك أيضا من طلب التطوع في الجيش الإسرائيلي، مشيرة إلى أنه عندها أدرك النظام الأمني ​​أنه من الممكن الاستفادة من رغبة طالبي اللجوء في الحصول على وضع دائم ومساعدتهم.

وبحسب مصادر الصحيفة، فإنه على الرغم من إجراء فحوصات في بعض الأحيان فيما يتعلق بمنح الإقامة لطالبي اللجوء الذين ساعدوا في القتال، إلا أنه عمليا لم يتم منحها لأحد، كاشفة أن وزارة الداخلية تدرس إمكانية تجنيد الجيل الثاني من طالبي اللجوء، الذين تلقوا تعليمهم في نظام التعليم الإسرائيلي. في الماضي، منحت الحكومة الإقامة لأبناء العمال الأجانب ومنهم من خدم في الجيش الإسرائيلي.

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