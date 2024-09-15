جماعة الحوثي تهدد إسرائيل بعد فشلها في اعتراض صاروخ فوق تل أبيب

قال مصدر في جماعة الحوثي، اليوم الأحد، إن صاروخًا يمنيًّا وصل إلى إسرائيل بعد فشل 20 صاروخًا اعتراضيًّا في إسقاطه وفق وكالة "رويترز"، واصفًا الهجوم بأنه "البداية".

الحوثي يهدد إسرائيل بعد فشلها في اعتراض صاروخ

ونشر نصر الدين عامر نائب رئيس المكتب الإعلامي للحوثيين على منصة "إكس" اليوم الأحد، أن صاروخًا يمنيًّا وصل إلى إسرائيل بعد "فشل" 20 صاروخًا اعتراضيًّا في إسقاطه.

ووصف عامر الهجوم قائلًا "إنه البداية".

جاء ذلك بعد أن قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن صاروخًا سقط على منطقة مفتوحة غير مأهولة في وسط إسرائيل.

ووصف الإعلام الإسرائيلي إطلاق صاروخ بالستي من اليمن ليسقط شرقي تل أبيب بأنه "حدث دراماتيكي وغير عادي"، حسبما قالت صحيفة "معاريف" التي أشارت إلى أن 5 أشخاص جُرحوا أثناء محاولتهم اللجوء إلى مناطق محمية خوفًا من الصواريخ.

صاروخ أرض ـ أرض سقط في منطقة غير مأهولة وسط إسرائيل

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن أن صاروخ أرض ـ أرض سقط في منطقة غير مأهولة وسط إسرائيل، وأشار إلى أن الصاروخ أطلق من اليمن.