السبت 14 سبتمبر 2024
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ثقافة وفنون

نجوم هوليوود في حفل مرشحي الإيمي قبل ساعات من انطلاق النسخة 76 للجائزة(صور)

حفل الإيمي، فيتو
حفل الإيمي، فيتو

 الإيمي، أقيم منذ قليل، حفل لمرشحي جوائز الإيمي، قبل ساعات من إقامة النسخة الـ76 للجائزة الأشهر في عالم التلفزيون.

وشهد حفل ما قبل الإيمي حضورا كبيرا من نجوم هوليوود، الذين تألقوا علي السجادة الحمراء للحفل. 

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ترشيحات جوائز الإيمي الـ 76

أفضل ممثل في مسلسل قصير أو فيلم تليفزيوني

جون هام (Fargo) 

ريتشارد جاد (Baby Reindeer) 

أندرو سكوت (Ripley) 

توم هولاندر (Feud: Capote vs. the Swans) 

مات بومر (Fellow Travelers)

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أفضل ممثلة في مسلسل قصير أو فيلم تليفزيوني

جودي فوستر (True Detective: Night Country) 

بري لارسون(Lessons in Chemistry) 

جونو تيمبل (Fargo) 

صوفيا فيرجارا (Griselda) 

ناومي واتس (Feud: Capote vs. the Swans)

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أفضل مسلسل قصير أو فيلم تليفزيوني

Baby Reindeer

 -Fargo 

Lessons in Chemistry

True Detective: Night Country 

Ripley

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أفضل ممثل في مسلسل درامي

هيرويوكي سانادا (Shogun) 

غاري أولدمان (Slow Horses) 

دومينيك ويست (The Crown) 

دونالد جلوفر (Mr. and Mrs. Smith) 

والتون جوجينز (Fallout) 

إدريس إلبا (Hijack)

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أفضل ممثلة في مسلسل درامي

آنا ساواي (Shogun) 

جنيفر أنيستون (The Morning Show) 

إيميلدا ستونتون (The Crown) 

ريس ويذرسبون (The Morning Show) 

مايا إرسكين (Mr. and Mrs. Smith) 

 كاري كون (The Gilded Age)

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أفضل مسلسل درامي

 Shogun 

 The Crown 

 The Morning Show 

 The Gilded Age 

 Fallout 

 Slow Horses 

 Mr. and Mrs. Smith 

 3BodyProblem

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أفضل ممثل في مسلسل كوميدي

جيريمي ألين وايت (The Bear) 

مارتن شورت (Only Murders in the Building) 

ستيف مارتن (Only Murders in the Building) 

لاري ديفيد (Curb Your Enthusiasm) 

 D’Pharaoh Woon-A-Tai

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أفضل ممثلة في مسلسل كوميدي

جان سمارت (Hacks) 

أيو إديبيري (The Bear) 

كينتا برونسون (Abbott Elementary) 

كريستين ويج (Palm Royale) 

مايا رودولف (Loot) 

سيلينا جوميز (Only Murders in the Building)

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أفضل مسلسل كوميدي

 The Bear 

 Hacks 

 Abbott Elementary 

 Curb Your Enthusiasm 

 Palm Royale 

 Reservation Dogs -

 Only Murders in the Building 

 What We Do in the Shadows

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أفضل ممثل مساعد في مسلسل درامي

بيلي كرودوب (The Morning Show) 

جون هام (The Morning Show) 

مارك دوبلاس (The Morning Show) 

جاك لودين (Slow Horses) 

تادانوبو اسانو (Shogun) 

جوناثان برايس (The Crown)

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أفضل ممثلة مساعدة في مسلسل درامي

إليزابيث ديبيكي (The Crown) 

ليزلي مانفيل (The Crown) 

كريستين بارانسكي (The Gilded Age) 

جريتا لي (The Morning Show) 

هولاند تايلور (The Morning Show) 

نيكول بيهاري (The Morning Show)

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أفضل ممثلة مساعدة في مسلسل كوميدي

هانا أينبيندر (Hacks) 

ميريل ستريب (Only Murders in the Building) 

شيريل لي رالف (Abbott Elementary) 

جانيل جيمس (Abbott Elementary) 

ليزا كولون زاياس (The Bear) 

كارول بورنيت (Palm Royale)

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أفضل ضيفة شرف في مسلسل كوميدي

جيمي لي كيرتس (The Bear) 

أوليفيا كولمان (The Bear) 

كايتلين أولسون (Hacks) 

مايا رودولف (Saturday Night Live)

دافين جوي راندولف (Only Murders in the Building) 

كريستين ويج (Saturday Night Live)

أفضل ممثل مساعد في مسلسل قصير

روبرت داوني جونيور (The Sympathizer) 

لويس بولمان (Lessons in Chemistry) 

جوناثان بيلي (Fellow Travelers) 

جون هوكس (True Detective: Night Country) 

تريت ويليامز (Feud: Capote vs. the Swans) 

لامورن موريس (Fargo) 

توم جودمان هيل (Baby Reindeer)

 

أفضل ممثل مساعد في مسلسل كوميدي

إيبون موس باتراش (The Bear) 

ليونيل بويس (The Bear) 

تايلر جيمس ويليامز (Abbott Elementary) 

بول دبليو داونز (Hacks) 

بول رود (Only Murders in the Building) 

بوين يانغ (Saturday Night Live)

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أفضل ضيفة شرف في مسلسل درامي

كلير فوي (The Crown) 

سارة بولسون (Mr. and Mrs. Smith) 

ميكايلا كويل (Mr. and Mrs. Smith) 

مارسيا جاي هاردن (The Morning Show) 

باركر بوسي (Mr. and Mrs. Smith)

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