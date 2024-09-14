نجوم هوليوود في حفل مرشحي الإيمي قبل ساعات من انطلاق النسخة 76 للجائزة(صور)
الإيمي، أقيم منذ قليل، حفل لمرشحي جوائز الإيمي، قبل ساعات من إقامة النسخة الـ76 للجائزة الأشهر في عالم التلفزيون.
وشهد حفل ما قبل الإيمي حضورا كبيرا من نجوم هوليوود، الذين تألقوا علي السجادة الحمراء للحفل.
ترشيحات جوائز الإيمي الـ 76
أفضل ممثل في مسلسل قصير أو فيلم تليفزيوني
جون هام (Fargo)
ريتشارد جاد (Baby Reindeer)
أندرو سكوت (Ripley)
توم هولاندر (Feud: Capote vs. the Swans)
مات بومر (Fellow Travelers)
أفضل ممثلة في مسلسل قصير أو فيلم تليفزيوني
جودي فوستر (True Detective: Night Country)
بري لارسون(Lessons in Chemistry)
جونو تيمبل (Fargo)
صوفيا فيرجارا (Griselda)
ناومي واتس (Feud: Capote vs. the Swans)
أفضل مسلسل قصير أو فيلم تليفزيوني
Baby Reindeer
-Fargo
Lessons in Chemistry
True Detective: Night Country
Ripley
أفضل ممثل في مسلسل درامي
هيرويوكي سانادا (Shogun)
غاري أولدمان (Slow Horses)
دومينيك ويست (The Crown)
دونالد جلوفر (Mr. and Mrs. Smith)
والتون جوجينز (Fallout)
إدريس إلبا (Hijack)
أفضل ممثلة في مسلسل درامي
آنا ساواي (Shogun)
جنيفر أنيستون (The Morning Show)
إيميلدا ستونتون (The Crown)
ريس ويذرسبون (The Morning Show)
مايا إرسكين (Mr. and Mrs. Smith)
كاري كون (The Gilded Age)
أفضل مسلسل درامي
Shogun
The Crown
The Morning Show
The Gilded Age
Fallout
Slow Horses
Mr. and Mrs. Smith
3BodyProblem
أفضل ممثل في مسلسل كوميدي
جيريمي ألين وايت (The Bear)
مارتن شورت (Only Murders in the Building)
ستيف مارتن (Only Murders in the Building)
لاري ديفيد (Curb Your Enthusiasm)
D’Pharaoh Woon-A-Tai
أفضل ممثلة في مسلسل كوميدي
جان سمارت (Hacks)
أيو إديبيري (The Bear)
كينتا برونسون (Abbott Elementary)
كريستين ويج (Palm Royale)
مايا رودولف (Loot)
سيلينا جوميز (Only Murders in the Building)
أفضل مسلسل كوميدي
The Bear
Hacks
Abbott Elementary
Curb Your Enthusiasm
Palm Royale
Reservation Dogs -
Only Murders in the Building
What We Do in the Shadows
أفضل ممثل مساعد في مسلسل درامي
بيلي كرودوب (The Morning Show)
جون هام (The Morning Show)
مارك دوبلاس (The Morning Show)
جاك لودين (Slow Horses)
تادانوبو اسانو (Shogun)
جوناثان برايس (The Crown)
أفضل ممثلة مساعدة في مسلسل درامي
إليزابيث ديبيكي (The Crown)
ليزلي مانفيل (The Crown)
كريستين بارانسكي (The Gilded Age)
جريتا لي (The Morning Show)
هولاند تايلور (The Morning Show)
نيكول بيهاري (The Morning Show)
أفضل ممثلة مساعدة في مسلسل كوميدي
هانا أينبيندر (Hacks)
ميريل ستريب (Only Murders in the Building)
شيريل لي رالف (Abbott Elementary)
جانيل جيمس (Abbott Elementary)
ليزا كولون زاياس (The Bear)
كارول بورنيت (Palm Royale)
أفضل ضيفة شرف في مسلسل كوميدي
جيمي لي كيرتس (The Bear)
أوليفيا كولمان (The Bear)
كايتلين أولسون (Hacks)
مايا رودولف (Saturday Night Live)
دافين جوي راندولف (Only Murders in the Building)
كريستين ويج (Saturday Night Live)
أفضل ممثل مساعد في مسلسل قصير
روبرت داوني جونيور (The Sympathizer)
لويس بولمان (Lessons in Chemistry)
جوناثان بيلي (Fellow Travelers)
جون هوكس (True Detective: Night Country)
تريت ويليامز (Feud: Capote vs. the Swans)
لامورن موريس (Fargo)
توم جودمان هيل (Baby Reindeer)
أفضل ممثل مساعد في مسلسل كوميدي
إيبون موس باتراش (The Bear)
ليونيل بويس (The Bear)
تايلر جيمس ويليامز (Abbott Elementary)
بول دبليو داونز (Hacks)
بول رود (Only Murders in the Building)
بوين يانغ (Saturday Night Live)
أفضل ضيفة شرف في مسلسل درامي
كلير فوي (The Crown)
سارة بولسون (Mr. and Mrs. Smith)
ميكايلا كويل (Mr. and Mrs. Smith)
مارسيا جاي هاردن (The Morning Show)
باركر بوسي (Mr. and Mrs. Smith)
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