أخبار الاقتصاد اليوم: 440 جنيها زيادة بسعر الجنيه الذهب خلال سبتمبر.. شعبة المواد الغذائية تقترح خطة من 6 محاور لخفض أسعار البيض

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.

قال منتصر زيتون، عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، إن قرار رئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي بوقف مبادرة سيارات ذوي الهمم سببه المتاجرة بهذه المبادرة، ًمشيرًا إلى أن الجمارك لاحظت وجود سيارات فارهة بقيمة عالية لذوي الهمم، ومن خلال المتابعة في الشارع اكتشفت اللجان المرورية الكثير من السيارات المخصصة لذوي الهمم التي تُقاد من أشخاص من غير ذوي الهمم.

تصدرت 6 قطاعات قائمة الأسهم المقيدة الرئيسية من حيث قيم التداول(بدون الصفقات) خلال تداولات الأسبوع، وجاءت كالتالي:

- قطاع العقارات بقيمة تداول بلغت 4.7 مليار جنيه.

- قطاع خدمات مالية غير مصرفية بقيمة تداول بلغت 3 مليار جنيه.

- موارد اساسية بقيمة تداول بلغت 2.8 مليار جنيه.

- بنوك بقيمة تداول بلغت 1.5 مليار جنيه.

- أغذية ومشروبات وتبغ بقيمة تداول بلغت 1.4 مليار جنيه.

- اتصالات واعلام وتكنولوجيا المعلومات بقيمة تداول بلغت 818.9 مليون جنيه

قالت وزارة التجارة الصينية في بيان، اليوم السبت، إن بكين معترضة بقوة على رفع الولايات المتحدة لتعريفات جمركية على واردات صينية.

وحثت وزارة التجارة الصينية واشنطن على أن تصحح على الفور ما وصفته بأنها "مخالفات".

وطالبت الولايات المتحدة بإلغاء كل الرسوم الجمركية التي فرضتها على السلع الواردة من الصين.

وأضاف بيان وزارة التجارة الصينية: "ستتخذ بكين الإجراءات الضرورية للدفاع بحزم عن مصالح الشركات الصينية".

تذبذب وتراجع للمؤشرات، ترقب المستثمرين لـ أسعار الفائدة الأمريكية يؤثر على أداء البورصات الخليجية

قالت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال، إنه انتظارا لخفض أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي للسير في نفس الاتجاه ولتحسين مناخ الاستثمار، ما زالت الأسواق الخليجية على ترقب مع تذبذب أداء مؤشراتها.

ارتفع مؤشر السوق الرئيسية بنسبة 0.65% في يوم الخميس بدعم من مكاسب 154 سهمًا من أصل 239 شركة مدرجة ضمن سيولة بلغت 6.5 مليار ريال.

وجاء الدعم بشكل رئيسي من قياديت القطاع المصرفي مع ارتفاع أسهم الراجحي والإنماء بنسبة 1% و1.7% على التوالي،كما ارتفع سهم أرامكو بنسبة 0.4% لينهي سلسلة خسائر يومية استمرت لـ 6 جلسات بدعم من ارتفاع أسعار خام برنت واستعادته لمستويات 70 دولارًا بعد سلسلة من الخسائر الحادة على خلفية تخفيض منظمة أوبك توقعاتها لنمو حجم الطلب العالمي على النفط.

افتتح الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، محطة استعادة الطاقة المهدرة بإحدى شركات الأسمنت بحلوان، حيث يبلغ إجمالي استثمار المشروع 30 مليون دولار.

يشمل المشروع بناء أول نظام مبتكر من نوعه في صناعة الأسمنت بمصر لاستعادة الطاقة؛ بهدف استغلال الحرارة المهدرة من خطوط الإنتاج وإعادتها لتوليد طاقة بدلًا من إطلاق الحرارة في الغلاف الجوي بما يسهم في الحفاظ على البيئة وتوفير الطاقة، وبما يساهم في الحفاظ على الصحة والمناخ، وإيجاد عوائد إيجابية على الاقتصاد المصرى؛ من خلال توفير الكثير من استخدام الغاز الطبيعي سنويًا.

أكد الوزير، ضرورة الاهتمام بالنواحي العلمية وأحدث أنواع التكنولوجيا للحصول على منتج بسعر اقتصادي خاصة مع توافر المواد والخامات الأولية في مصر.

ارتفعت أسعار الجنيه الذهب نحو 440 جنيها خلال الأسبوعين الأوليين من شهر سبتمبر داخل الأسواق المحلية.

ننشر سعر الجنيه الذهب اليوم السبت، وفقا لآخر تحديث له في الأسواق المحلية، حيث سجل نحو 27840 جنيه.

أكد حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية ورئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك، أن خفض أسعار بيض المائدة في مصر يتطلب تنفيذ مجموعة من الاستراتيجيات الاقتصادية والتنظيمية، على رأسها زيادة الإنتاج المحلي، وتحفيز الاستثمار في مزارع الدواجن من خلال تقديم حوافز للمستثمرين والمزارعين لتوسيع الإنتاج.

قالت الدكتورة صفاء فارس خبيرة أسواق المال لـ “ فيتو ”: البورصة المصرية بدأت عام 2013 تحصيل ضريبة الدمغة، وجمعت في العام الأول 350 مليون جنيه حين كانت قيمة تداولات السوق لا تتجاوز 500 مليون يوميا، وعندما أعيد تطبيقها في أعوام 2017 و2018 و2019، جمعت 354 و583 و729 مليون جنيه على التوالي، فيما جرى إلغاء وتأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية 5 مرات لصعوبة تطبيقها في ظل تخارج مستثمريين من البورصة بمجرد الإعلان عن تطبيقها.

يقدم بنك مصر خدمات عديدة لعملائه لا سيما فيما يخص الباقات متنوعة من البطاقات الائتمانية التي تناسب احتياجات كل عميل، ويأتي على رأس تلك البطاقات فيزا وماستر كارد للخصم الفوري.

وتشمل قائمة المزايا التي تقدمها بطاقات فيزا وماستر كارد للخصم الفوري من بنك مصر ما يلي:

المزايا:

مدة صلاحية البطاقات خمس سنوات.

يتم إصدار البطاقة من خلال فتح حساب جار أو حساب توفير أو حساب يوم بيوم بفروع البنك.

تستخدم في عمليات السحب النقدي والمشتريات داخل وخارج مصر.

إمكانية ربط أكثر من حساب على البطاقة الواحدة حيث تتيح تلك الخاصية ربط عدة حسابات إضافية (جاري -توفير -شهادات....) وبحد أقصى 6 حسابات بخلاف الحساب الأساسي.

إمكانية قيام حامل البطاقة بإجراء التحويل بين الحسابات الخاصة به حسب رغبته وذلك من خلال آلات الصراف الآلي ATM الخاصة ببنك مصر

الاستعلام عن أرصدة الحسابات المربوطة على البطاقة من خلال جميع آلات الصراف الآلي ATM الخاصة ببنك مصر على مدار 24 ساعة يوميًا