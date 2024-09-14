الأحد 15 سبتمبر 2024
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اقتصاد

6 قطاعات تتصدر الأسهم المقيدة الرئيسية من حيث قيم التداول خلال الأسبوع المنصرم

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

تصدرت 6  قطاعات قائمة الأسهم المقيدة الرئيسية من حيث قيم التداول(بدون الصفقات) خلال تداولات الأسبوع، وجاءت كالتالي:

- قطاع العقارات بقيمة تداول بلغت 4.7 مليار جنيه. 

- قطاع خدمات مالية غير مصرفية بقيمة تداول بلغت 3  مليار جنيه. 

- موارد اساسية بقيمة تداول بلغت 2.8 مليار جنيه. 

- بنوك بقيمة تداول بلغت 1.5 مليار جنيه. 

- أغذية ومشروبات وتبغ بقيمة تداول بلغت 1.4 مليار جنيه. 

- اتصالات واعلام وتكنولوجيا المعلومات بقيمة تداول بلغت 818.9 مليون جنيه. 

تعاملات نهاية الأسبوع 

ارتفعت مؤشرات البورصة بختام  التعاملات بجلسة الخميس 12 سبتمبر 2024، آخر جلسات الأسبوع وسجل رأس المال السوقي نحو 2069 تريليون جنيه لتخسر نحو 5 مليارات جنيه. 

مؤشر "إيجي إكس 30"

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.4% عند مستوى 30497 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.5% عند مستوى 37552 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.89% عند مستوى 13277 نقطة.

كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.79%  عند مستوى 7129 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.71% عند مستوى 10227 نقطة، وهبط مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.89%  عند مستوى 2914 نقطة.

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